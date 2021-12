El último adiós de Ángel de Brito de LAM y El Trece: "Van a extrañar"

Ángel de Brito se despidió de LAM y de El Trece en las redes sociales con una foto y un mensaje de cara a lo que viene. Cuál será el futuro del conductor.

Este jueves fue el último programa de LAM (Los Ángeles de la Mañana), ya que no saldrá más por El Trece. Por eso, y tras varios años de lograr buenos niveles de rating, el conductor Ángel de Brito aprovechó para mostrarse en sus redes sociales junto a las panelistas que lo acompañaron, tanto en este último tiempo.

El ex jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) publicó algunas historias y posteos en su cuenta oficial de Instagram (@angeldebritooki) con quienes fueron parte del ciclo de televisión que se emitió en este 2021 de lunes a viernes de 11 a 13 horas, en el canal abierto del Grupo Clarín.

Ángel de Brito y su última cena con LAM: "¿Nos van a extrañar?"

En Instagram, el periodista de 45 años exhibió imágenes del encuentro final en la casa de Yanina Latorre y de Diego Latorre en Pilar (provincia de Buenos Aires). Además, formaron parte Pía Shaw, Mariana Brey, Cinthia Fernández y Maite Peñoñori, quien ya pasó a Intrusos (América TV). En dicho marco, Ángel de Brito escribió: "Con mis favoritos festejando el año del carajo que metimos con LAM. ¿Nos van a extrañar? OBVIO!". Cabe resaltar que la única que no estuvo fue Andrea Taboada, ya que se fue de vacaciones.

Quién que reemplazará a Ángel de Brito en El Trece tras el final de LAM

Luego del final de Los Ángeles de la Mañana, Adrián Suar dispuso la vuelta de El Zorro a las mañanas del canal de televisión. La tradicional serie estadounidense estrenada en 1957, que consiguió muy buenos niveles de rating, regresará a la pantalla chica nacional para intentar recuperar la supremacía frente a Flor de equipo (Telefe), meta que ya había logrado en los últimos meses del año gracias a la información exclusiva sobre el WandaGate durante el ciclo de LAM.

De Brito explicó por qué se fue de El Trece

Consultado al respecto de los motivos por los que se marchó de la señal, el presentador no dejó dudas y sentenció: "Ellos fueron muy generosos, pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido". Y, con la mira fija en sus panelistas, profundizó que "muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche".