Ángel De Brito confirmó su salida definitiva de El Trece

En la última semana de Los Ángeles de la Mañana, el famoso conductor definió su futuro en el canal de sol con una rotunda respuesta.

Durante seis años, Ángel de Brito sembró y cosechó los frutos de su esfuerzo al crear uno de los programas más vistos y comentados de El Trece. Especialmente durante el último tiempo, el show de farándula nacional logró posicionarse en la cima del rating de su franja horaria, gracias a la cantidad de información que traía cada día. Sin embargo, todo llega a su fin.

Hace unas semanas atrás, Ángel de Brito anunció el final definitivo de Los Ángeles de la Mañana. Pese a encontrarse en un gran momento profesional, el periodista aseguró que sentía que era un ciclo cumplido y necesitaba un tiempo de vacaciones antes de retomar su rutina laboral alejado de el ciclo de El Trece. "Ellos fueron muy generosos pero es una decisión personal, mía, terminar el ciclo acá. Me voy a ir de vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido, muchas de ustedes son testigos de eso. Fueron muchos programas a la vez, cuando no era de mañana era a la noche", expresó el conductor sobre esta iniciativa.

Así es como, a partir de este anunció que tomó desprevenidos a muchos televidentes, se instalaron muchas especulaciones sobre el futuro televisivo y laboral de Ángel de Brito. En su momento, se corrió el fuerte rumor de que el periodista iría a parar a un nuevo formato en América TV, una señal que se encuentra en fuerte crisis tras la renuncia de varias de sus figuras principales. Por otro lado, muchos otros aseguraron que el periodista regresaría a El Trece luego de tomarse su debido descanso.

Sin embargo, en las últimas horas, Ángel de Brito confirmó por su parte cuál será su destino laboral dentro de la grilla de la televisión nacional. "¿LAM pasa a otro canal?", fue la pregunta que impulsó al periodista a, de una vez, definir lo que muchos se preguntaban. "Yo paso a otro canal, pero todavía no sé cuál", aseguró el conductor a través de sus historias de Instagram.

Un enigmático: Ángel de Brito ejerce la profesión hasta el último minuto

Uno de los principales atractivos de Los Ángeles de la Mañana, siempre fueron los enigmáticos. Esta dinámica en donde el conductor empezaba a tirar pequeñas pistas e invitaba a sus panelistas y al público a adivinar de quién se trataba fue una de las cuestiones que más atento mantenía a los televidentes.

Por este motivo, en las últimas horas y a través de sus historias de Instagram, Ángel de Brito aseguró que tiene una noticia muy especial para contar pero que aún no tiene permiso de contarla. "Hay alguien embarazada. Me está leyendo y no me deja contarlo", aseguró en la dinámica #AngelResponde. Así mismo, también confirmó que esta famosa es primeriza a modo de pista, por lo que puede que en los próximos días lance la noticia final.