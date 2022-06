El Turco García se quebró al despedirse de Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: "Perdoname"

Claudio "El Turco" García se quebró en El Hotel de los Famosos (El Trece) al despedirse de "Chanchi" Estévez. El exfutbolista tuvo una corta estadía en el reality: tan solo estuvo dos semanas y media. Sin embargo, le tomó mucho cariño al excampeón con Racing, con quien tuvo varios enfrentamientos a lo largo del programa, y se emocionó al decirle adiós.

"El Turco" fue eliminado del programa por voto de sus propios compañeros tras el desafío de la H, en el que se enfrentó contra Imanol Rodríguez para ver quién de los dos se iba. Finalmente, García tuvo que despedirse de sus compañeros y le dijo unas palabras a "Chanchi" antes de irse.

"Perdón. Perdoname de verdad", le dijo "El Turco" a Estévez al despedirlo, con lágrimas en los ojos. "No, no pasa nada. Me quiero quedar con que fue una estrategia, esto ya quedó atrás. Sabés que venimos de orígenes similares, que vivimos muchas cosas, así que me quedo con que fue un juego. Sabés que te quiero”, le respondió "Chanchi".

Y agregó en uno de los clips del detrás de escena: "Fue muy emotivo cuando vino 'El Turco' a abrazarme. Lo conozco desde afuera, lo conoce mucha gente y es buen tipo. Me emocioné mucho con él, nos dijimos un montón de cosas y quedó todo bien. Estoy muy contento de que haya pasado así".

"El Turco" y "Chanchi" tuvieron varios cruces durante el tiempo que compartieron juntos, a pesar de que se conocían desde hace un largo tiempo y tenían algunas cosas en común, como ser hinchas de Racing. A pesar de todo lo que pasaron juntos, a través de la pantalla se dejó ver el enorme aprecio que se guardan hasta el día de hoy.

El enfrentamiento entre "El Turco" García y "Chanchi" Estévez

La pelea comenzó cuando "El Turco" nombró a "Chanchi" para nominarlo. "Yo me voy a ir de acá como vine, si vos te sentís tocado, 'Chanchi', es tu problema. Te cabe el mote de traidor. No quiero que me digas nada, no me interesa", lanzó García en medio de su enfrentamiento.

Sabrina Carballo, ex de Estévez, intentó intervenir en la discusión y "El Turco" la cayó con una frase letal: "Vos cerrá el orto". La pelea fue escalando cada vez más y otros participantes se metieron para calmarlo, pero nada funcionó. Cuando Martín Salwe intervino en la discusión, "El Turco" lo amenazó con golpearlo y le dijo: "No te hagas el vivo conmigo, en serio, porque yo salgo de acá y te agarro a trompadas tarado. Tranquilo los huevos. No me faltes el respeto".