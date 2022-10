El triste adiós de Ángel De Brito: "No nos va a visitar más"

Ángel De Brito y una dolorosa noticia. Qué le pasó al periodista de espectáculos.

Ángel De Brito transita un momento triste en su vida por una situación en particular que fue revelada a través de sus redes sociales. Se trata del fallecimiento de su gato Zeus, motivo por el cual se mostró muy angustiado y le dedicó unas cálidas palabras.

Hace dos meses, De Brito había publicado sentido mensaje para su perro Chester, quien había fallecido, por lo que en poco tiempo tuvo dos pérdidas importantes. "Este hermoso gatito no nos va a visitar más", manifestó en un posteo realizado en Instagram.

"Un año de despedidas. Chau Zeus", concluyó el mensaje del periodista de espectáculos que conduce LAM por América TV. Varios de sus seguidores le expresaron su pésame, y además, la publicación contó con el apoyo de algunos de sus colegas, así como también otras figuras del espectáculo.

Lourdes Sánchez, Silvina Escudero, Andrea Taboada, Fernanda Iglesias, Daniela Cardone y Mariana Brey, entre otras, dejaron su comentario en apoyo al difícil momento. El conductor no reveló los motivos del fallecimiento de su gato, solo acompañó el texto con algunas imágenes suyas junto al animal.

Ángel de Brito destrozó a Santiago del Moro

Ángel de Brito salió con los tapones de punta para hablar de Santiago del Moro, que se prepara con todo para volver a la televisión de la mano de la nueva edición de Gran Hermano, que se estrenará dentro de muy poco. "Envejeció mal", disparó muy duro el conductor de LAM contra su colega tras ver un móvil del presentador del reality con el ciclo que De Brito conduce por América TV.

Cada vez falta menos para que Gran Hermano vuelva a la televisión argentina y el regreso del reality que marcó un antes y un después en la pantalla chica local genera mucha expectativa. El programa se emitirá por Telefe y contará con la conducción de Santiago del Moro, una de las máximas figuras del canal. En la previa, el presentador charló con LAM y aseguró que intentarán que Gran Hermano esté "aggiornado a los tiempos que corren".

Tras ver el móvil con Del Moro, Ángel de Brito sorprendió a todos al disparar con munición gruesa contra su colega. "Casi que me duermo parado. ¿Qué le pasó a Santiago del Moro? Aburrido. Aburridísimo todo lo que dijo", lanzó filoso el presentador de LAM, ante la mirada atónita de sus angelitas. Pero eso no fue todo, porque Ángel de Brito continuó muy duro en sus palabras contra Del Moro.

"¿Ese es el que conducía Infama acá? Que picanteaba todos los temas, todo era fuego… ¿qué le pasó? Envejeció mal para mí. No es el del Moro que yo conocí", agregó el periodista de espectáculos. Para concluir, Ángel de Brito adelantó que si Del Moro conducirá así el reality, no lo mirará: "No piensa todo eso que dijo. ¿Está grande o agrandado? Si Gran Hermano va a ser así, mejor me voy a dormir. Él es fundamental para eso. Yo me dormí con la nota".