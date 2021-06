El tremendo fallido íntimo de Cinthia Fernández en vivo: "¡Apáguenla!"

En la previa al debut de "El club de las divorciadas", la panelista se despachó con un elocuente sincericidio cuando reflexionó sobre sus experiencias amorosas.

La presencia del psicólogo Gabriel Cartañá en los estudios de Los Ángeles de la Mañana desató por completo a Cinthia Fernández, quien protagonizó dos bloopers en vivo y terminó siendo silenciada por Ángel de Brito y sus propios compañeros.

La primera fue cuando Ángel de Brito le preguntó a cuál de sus ex mandaría primero al diván, si a Matías Defederico o a Martín Baclini. Entonces, ella consultó antes de responder: “¿A quién mato? ¿O a quién mando primero?”. La elocuente contestación de la madre de las mellizas Bella y Charis y Francesca Defederico la salvó de tener que especificar a quién apuntaría, por lo que aclaró a cuál le vendría mejor ir al psicólogo: “Mandaría a Defederico”.

Por eso, el integrante de El Club de las Divorciadas la alentó a que sea ella quien se psicoanalice porque tiene “más recursos” que el padre de las nenas, y luego la instó a aprender. Sin embargo, antes de que Cartañá pudiera completar el concepto, Cinthia exclamó: “Aprender a no garch… bolu… Ja. Pedón la sinceridad”.

Declaración que desató un tsunami de carcajadas, al punto que ella misma se sonrojó y terminó en un sincericidio de la panelista: “¡Es que hace un año y medio que no me pasa eso!”. Rápidamente, Ángel de Brito calificó el lapsus de Cinthia Fernández como un acto fallido, y le exigió a la producción que le apague el micrófono con humor.

Cinthia Fernández reveló el efecto adverso que le dejó una cirugía

La modelo dio detalles de lo que le pasó tiempo después de operarse el pecho por una cuestión estética. Al momento de tener que amamantar a sus hijas, sufrió problemas adversos que en su momento la preocuparon: "Después de ser mamá es como que se te oscurecen y agrandan un poco los pezones. Yo ya tenía el busto operado, pero el tema es que no tenía solución".

"¿Qué hicieron? Me sacaron (los dos pezones) como si fuera un papel glasé, me los recortaron y me los volvieron a poner", agregó Cinthia Fernández, que continuaba riéndose de lo que le ocurrió. Yanina Latorre, que se mostró impactada por lo que le pasó a su compañera, le preguntó: "¿Perdiste sensibilidad en el pezón?". De manera contundente, la ex participante del Bailando Por un Sueño señaló: "No siento nada, nada, nada. Perdí la sensibilidad, no siento nada".