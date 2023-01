El tremendo cruce al aire en Nosotros a la mañana: "Vivís una realidad que otra gente no"

En Nosotros a la mañana vivió un momento de extrema tensión cuando dos de sus panelistas se cruzaron con todo al aire.

En Nosotros a la mañana se produjo un momento de extrema tensión este viernes cuando dos panelistas protagonizaron un tenso cruce al aire. "Vos vivís en una realidad que mucha otra gente no la vive", atendió una de las integrantes del panel a su compañera, tras ver un tape con una polémica noticia de actualidad.

En el ciclo que conduce Joaquín "Pollo" Álvarez en la pantalla de El Trece emitieron un informe sobre el accionar de un policía de la Ciudad de Buenos Aires que rompió el vidrio de un auto para liberar a un chico que había sido encerrado por su padre en una jornada que la sensación térmica superó los 35°. "¿Dejás un chico adentro de un auto? Más allá de si tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿cómo vas a dejar un chico adentro de un auto?", opinó Sofía Zámolo, mientras Cinthia Fernández coincidía.

Además, la modelo agregó que la inseguridad del país era otro motivo para no dejar solo al chico en el auto. Pero entonces se sumó Josefina Pouso al debate y expresó: "Yo a veces te dejo las pibas adentro del auto. Las dejo con el seguro puesto, bajo dos minutos, porque es un quilombo bajar a las dos y subir a las dos". Por su parte, Zámolo consideró que ella con una hija no lo haría.

"Vos vivís en una realidad que mucha otra gente no la vive. Sí, muchas veces lo hacemos", disparó picante Pouso. Sorprendida por las duras de su compañera, la modelo apenas atinó a balbucear algunas palabras, mientras la periodista siguió explicando su caso: "Vivís en una realidad que muchos otros no vivimos. O sea, yo tengo dos pibas, estoy sola, voy, subo, vengo, bajo, no puedo estar todo el tiempo subiéndolas y bajando. Uno la deja, 5, 2 minutos, a la vista".

"Vos vivís tu realidad de miedo, de pánico que no te permite hacer esto, hay otras que somos más confiadas", insistió Josefina Pouso. De todos modos, la periodista se encargó de aclarar que el caso que habían visto en el informe estaba mal porque "no podés dejar a un pibe adentro de un auto solo, sin aire acondicionado, sin la ventana baja, hay un montón de cosas que no tenés que hacer".

Pollo Álvarez reveló lo que pasa en El Trece: "No es lo más sano"

Uno de los ciclos que corría riesgo de salir del aire de El Trece era Nosotros a la mañana, pero desde la gerencia tomaron la decisión de mantenerlo en el canal, pero moverlo de horario y hacerle algunas modificaciones, según reveló el propio Pollo Álvarez, su conductor. "Vamos a hacer más actualidad de que venimos haciendo", explicó Álvarez en diálogo con Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), al tiempo que confirmó que no habrá cambios en el panel.

En ese sentido, el conductor también hizo un análisis de Nosotros a la mañana y cómo cambió en el último tiempo: "De las dos horas bailaba veinte minutos, hoy no bailo ni diez segundos". "Yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes. Yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa", sumó Pollo Álvarez.

Respecto al desafío que implica levantar el rating, el conductor reconoció que siente que todos los días está "jugando una final". "No sé si es lo más sano del mundo estar un mes jugando una final cada día", consideró Álvarez. Además, explicó que entiende las exigencias que hay en El Trece debido a que se trata de un "canal líder", un "lugar de privilegio".