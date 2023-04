El Trece difundió un supuesto chat de Lucas Benvenuto a Jey Mammón: "Te quiero hacer el amor"

Socios del Espectáculo publicó un chat que comprometería la versión de Lucas Benvenuto contra Jey Mammón. Qué dice el audio del denunciante, cuya causa prescribió en 2021.

Lucas Benvenuto es quien denunció por abuso a Jey Mammón en el año 2020 (causa que prescribió en 2021). Y en las últimas horas, en El Trece difundieron una captura de chat y un supuesto audio del denunciante, ambos dirigidos al exconductor de La Peña de Morfi.

Las palabras del hombre que habla en el audio, cuyo tono de voz es similar al de Lucas Benvenuto, se refieren a un encuentro íntimo entre ambas partes. "Obvio, que nos vemos antes, obvio, obvio. No, no quiero ir directamente sin antes no verte. Y si, creo que nosotros dos ya estamos acostumbrados a esto de colgarnos”, se oye en el audio, y agrega: "Creo que por eso pasa lo que nos pasa, últimamente, no. Creo que somos un toque colgados los dos y nos entendemos. Nada, Jey, si te quiero adelante, es obvio”.

A su vez, y también adjuntando una captura de chat en la que supuestamente Lucas Benvenuto le dice a Jey Mammón que ya no tiene 16 años como cuando lo conoció, el audio culminó de esta forma: “Y te quiero llenar de besos, te quiero hacer el amor. Quiero que me des mi cadenita y quiero ir a verte al teatro. Quiero verte haciendo lo que más te gusta”.

De acuerdo a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores del programa de El Trece, esto sería parte de las pruebas que Jey Mammón adjuntaría en caso de ir nuevamente a la Justicia. En los últimos días, el músico regresó a la República Argentina tras pasar diez dias en Europa.

Jey Mammón volvió a la Argentina e hizo un anuncio: "Lo más importante"

Jey Mammón regresó a la Argentina después de pasar unos días en España y habló con la prensa sobre su futuro en el país. El humorista y ex conductor de televisión de La Peña de Morfi (Telefe) insistió con la idea de esclarecer su situación tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto.

"Decidí volver porque es mi país y vengo a casa. Me fui a descansar unos días, a relajar un poco", lanzó el animador de TV en diálogo con el notero de Mañanísima, ciclo que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, tras arriba al aeropuerto. Y señaló por qué fue a España: "No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Ahora volví a ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad. Eso me parece lo más importante".

Además, Mammón se refirió a la continuidad de Fernando Burlando como su abogado y soltó: "Aún no tomé ninguna decisión. Él fue mi abogado defensor en su momento, pero si me preguntás ahora, todavía no tomé ninguna decisión. Yo hoy no necesito abogado salvo que decida accionar, el origen sería ese (calumnias e injurias) y tendría que evaluar quién me represente, pero la verdad es que estoy esperando... tengo mi cabeza en apagado, en mute, hasta que decida qué es lo que voy a hacer".