El tenso cruce entre Rial y Jey Mammón: "No estás en condiciones"

Durante la entrevista que brindó para Argenzuela, Jey Mammón y Jorge Rial protagonizaron más de un intenso cruce por la denuncia pública de Lucas Benvenuto.

Jey Mammón y Jorge Rial protagonizaron un tenso cruce al aire durante la entrevista que el humorista brindó tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto, quien acusó a Mammón de haber abusado de él cuando tenía apenas 14 años. Pese a que la causa prescribió para la Justicia en el 2021, el joven volvió a hablar del tema en los últimos días por lo que el conductor hizo un descargo en el que aseguró ser inocente. "No estás en condiciones", le remarcó Rial al acusado durante la extensa entrevista.

Durante la intensa charla que mantuvieron Jorge Rial y Jey Mammón, el humorista en más de una ocasión insistió con algunas cuestiones particulares. Por un lado, remarcó que su "vínculo" con Lucas Benvenuto había comenzado cuando el joven tenía 16 años, y no 14 como aseguró en su denuncia pública. En ese sentido, Mammón y Rial protagonizaron varios cruces en los que la tensión se pudo palpar.

Tras volver a asegurar que se trataba de un "debate absolutamente moral", Jey insistió en que la sociedad actual (incluida la ley) no es la misma que la de hace 14 años, cuando tuvieron este "vínculo". "¿Ese es el debate o el debate es que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violacion, drogar, abusar de un nene de 14 años?", le preguntó Jey Mammón a Rial, quien concedió que efectivamente esa era la acusación.

"Mis sobrinos me escribieron para decirme: 'Tío, esto es una locura'. ¿Qué pasa si yo quiero tener hijos?", continuó el ex conductor de La Peña de Morfi, desencajado. Entonces Rial le remarcó que dada la situación se le iba a "complicar" y agregó, durísimo: "Si querés la damos la discusión, vos hoy no estas en condiciones de plantear esa discusión".

El fuerte reclamo de Jey Mammón a Rial

Sin embargo ese no fue el único momento tenso entre el periodista y el humorista. Es que Mammón le reclamó a Rial por sus palabras en la televisión: "Yo a esta altura no sé qué pretendo. Necesito decirlo porque no puedo soportar que sigan repitiendo que porque prescribió, sucedió".

"Porque tu frase textual cuando te vi en televisión, y perdoname que te lo diga, fue 'que haya prescripto no quiere decir que no haya pasado, esto pasó'", le recriminó. En ese sentido, siguió: "Yo te vi en la tele decirlo. Apagué la tele y dije 'la concha de la lora, esto se terminó. Si lo dice Rial en televisión y ahora todos los van a repetir'. Porque así se maneja la televisión". "¿Ahora entonces cuál es el debate? ¿Ese o cuántos años tenía cuando arranque una relación de amor con una persona, en la cual nos amamos nos cuidamos y nos quisimos. ¿Cuál es el debate?", cerró el cruce Jey Mammón.