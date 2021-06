El sugerente piropo de La Negra Vernaci a Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof no anticipó el comentario de "La Negra" y, acto seguido, se sonrojó.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Elizabeth "La Negra" Vernaci le confesó a Axel Kicillof que siente atracción por él cuando lo estaba entrevistando en Sobredosis de TV (C5N), junto a Juan di Natale. El gobernador bonaerense se puso colorado ante el comentario de la popular conductora y pareja radial de Humberto Tortonese.

“¿Axel tiene sábado a la noche en casa o está en otra situación generalmente?”, preguntó di Natale. De manera franca, Kicillof respondió: “No, a full”. Siguiendo la conversación "La Negra" le consultó si su familia lo apoyaba en su camino por la política argentina. “Soledad (Quereilhac, su esposa) me acompaña a full”, expresó Axel.

Picante, Vernaci no se guardó el comentario que tenía preparado y logró incomodar a Kicillof, quien se sonrojó. “La amamos (a Soledad), pero también las chicas un poco te queremos dar”, lanzó, y al ver la cara de incomodidad del gobernador arregló con espontaneidad sus dichos: “Te queremos dar la bienvenida”.

“Estábamos hablando del tema...”, cerró Kicillof entre risas, sonrojado por la situación embarazosa. Tras el momento chistoso, contó que tiene dos hijos de 12 y 9 años y que lo "ayudan un montón" y lo acompañan a los actos.

La Negra Vernaci imitó a Viviana Canosa: "Cualquier parecido con Micky Vainilla es pura coincidencia"

"Cualquier parecido con Micky Vainilla, es pura coincidencia. Que lindo mensaje que una comunicadora lleve medias. Si las llevara sucias sería mejor", ironizó Elizabeth "La Negra" Vernaci en las mañanas de La Negra Pop (Pop Radio), su magazine junto a Humberto Tortonese, criticando las lamentables declaraciones de Viviana Canosa, quien confesó que siempre lleva en su cartera medias usadas para darles a los chicos de la calle,

"Tenía muchas ganas de dar bombachas con flujo a algunos políticos que todavía no tuve la suerte de invitar. Tampoco es que soy re 'enflujadora' pero hay políticos que me encantaría que vengan al programa para rociar con agua, con meo. Quiero seguir tomando lavandina o lo que sea. Creo que una linda invitación para que vengan es mandarles una bombacha llena de flujo. Me parece un gesto de amor", se burló Vernaci, en una imitación desopilante del funesto pase que la periodista macrista protagonizó junto a Luis Novaresio, quien en todo momento avaló las declaraciones de su colega sin desacreditarlas o ponerlas en tela de juicio.

Con ironía, "La Negra" se puso picante e imitando el tono de voz de Canosa, lanzó: "Y recuerden: todo lo que sobra en casa, no lo tiremos. Pongámoslo en la cartera y se lo damos a ese pobre que está en la calle. Una media, un zapato, el calzoncillo viejo de tu exmarido se lo das al pobre".