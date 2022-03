El sorpresivo reproche de la producción de El Trece a Darío Barassi: "Como venís"

Darío Barassi fue cuestionado duramente por una productora de 100 argentinos dicen, el exitoso programa que conduce en El Trece. Qué le reclaman desde el canal.

Darío Barassi volvió a protagonizar un momento muy incómodo en El Trece. El famoso y aclamado conductor de 100 argentinos dicen fue interrumpido por una productora en plena emisión del programa. Una de las trabajadoras del canal lo frenó en seco y le hizo un picante reclamo.

Todo comenzó en el marco de un momento que, al parecer, parecía divertido. Barassi le preguntó a Mónica Farro cómo fue el verano: "Contame algo que me divierta. ¿Qué hiciste?". La actriz y modelo no dudó y sostuvo: "Espectacular. La pasamos genial. Hice una especie de comedia musical, no fue revista ni comedia. Fue como una comedia musical que se llama "El juego de Carlos Paz" con Gaby González, Rodrigo Reinholz y Milton Re, que es un imitador y te hacía a vos".

"¿En serio?", reaccionó Barassi, que se mostró sumamente entretenido por la anécdota. Y Mónica profundizó: "Sí, estabas vos en el espectáculo. Fue muy divertido. La gente se reía mucho". "¿Quién es el imitador?", preguntó el presentador. "Milton Re", precisó Farro. Finalmente, el sanjuanino resaltó: "Ah, ¡lo re conozco! Habla igual a mí. Es un capo... Milton me escribe. Que venga a jugar (NdeR: al programa)".

Darío Barassi es el conductor estrella de 100 argentinos dicen, por El Trece.

Tras el ida y vuelta, el conductor compartió lo que le dijo el productor general de 100 argentinos dicen: "El forro de Mariano puede venir a conducir". "Y también podría venir a producir", retrucó la estrella de El Trece. En dicho momento, una de las productoras del piso intervino y le reclamó: "Si te seguís tomando muchos días y vacaciones como venís haciendo...". "Me tomé un mes de vacaciones, chicos. ¿No me merezco un mes de vacaciones? Y en breve me voy tres o cuatro días, que me voy de nuevo", concluyó Darío, con un poco de gracia.

El furioso reclamo de Darío Barassi a la producción de El Trece

En el inicio del programa del pasado martes 22 de marzo, Barassi abrió el exitoso ciclo sumamente enojado con los productores. "¿Sabés por qué estoy mal? 'Colo' (NdeR: a su productora), voy a mostrar material de redes y de contenido. Voy a mostrar a Gigi en las redes sociales. Esta (publicación) me hinchó mucho los huevos".

"¿Ven acá? Está todo el equipo (de producción) compartiendo un helado. Yo, en mi camarín y encerrado, con un ventilador que hace 'taca, taca, taca' y un jugo hecho por Barby, que fue su cumpleaños ayer. Te mando un beso, Barby. Sos la 1", manifestó el conductor, con mucha bronca. Y luego le pidió explicaciones a los integrantes de la producción: "Entonces, ¿somos equipo o no? Porque somos equipo cuando yo cumplo años... ¿Por qué carajo no me invitan?".

Finalmente, Barassi le hizo la cruz a Gigi -una de las productoras- por no haberlo invitado a la juntada de 100 argentinos dicen. "Ayer perdí mi embarazo. Hoy perdí mi corazón. Va a ser un programa de mierda hoy". Para dar por finalizado el asunto, le pidió a uno de sus colaboradores que le diera un "unfollow a Gigi". "No la quiero más en redes y que todo el mundo la deje de seguir en redes", sentenció.