El repudiable comentario de Silvia Fernández Barrios en El Trece: "¿Para qué tienen hijos?"

La periodista lanzó un comentario en medio de móvil que generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Silvia Fernández protagonizó un momento en El Trece que generó el repudio de la gente a través de las redes sociales. Mientras se desarrollaba un móvil en pleno vivo, lanzó una pregunta que no solo tuvo infinidad de reacciones por parte de los televidentes, sino que también incomodó en el piso del estudio.

La situación se dio en la edición de este miércoles en Momento D, programa conducido por Fabián Doman por El Trece. El contexto de la nota que estaba llevándose a cabo tenía que ver con un grupo de personas que intentaban tomar un terreno en Moreno, Buenos Aires.

En ese momento, Silvia Fernández interrumpió una parte del móvil para pedir hacerle una pregunta a una madre, por lo que la periodista perteneciente al canal del Grupo Clarín se expresó: "¿Podés preguntarle a la señora que tiene ocho y nueve hijos por qué tuvo tantos chicos sabiendo su condición?". El primero en saltar fue Fabián Doman, quien intentó frenarla.

"No, Silvia...", soltó el conductor. Su justificación fue inmediata, ya que automáticamente dijo por qué hizo esa pregunta: "Mi decisión de tener un hijo tuvo que ver con qué le podía dar yo, educación, un futuro. Ella no tiene ni dónde dormir. Tené uno, dos, pero no nueve. Además está fumando".

"Se lo digo con todo el amor del mundo", agregó Fernández. "No puede ser que los ricos puedan tener hijos y los pobres no", manifestó Doman, quien se notaba que no se había tomado nada bien la pregunta de su compañera. En la discusión, que tomó más protagonismo que el hecho en sí, se metieron también Gabriel Schultz y Cinthia Fernández, quienes entre ellos tenían opiniones cruzadas.

El incómodo momento de Sandra Borghi en El Trece

Sandra Borghi fue protagonista de un incómodo momento vivido en la televisión. En pleno móvil en vivo por El Trece, un hombre se acercó sigilosamente y, cuando supo quién era, lanzó un desopilante comentario a favor de Cristina Kirchner.

Un momento televisivo quedó inmortalizado en todos los televidentes de El Trece. El contexto del móvil realizado por la periodista macrista Sandra Borghi estaba vinculado al trágico incendio en Recoleta que tuvo como desenlace el fallecimiento de una familia.

Justo cuando estaba por terminar y despedir a una mujer que relataba su situación de salud, se observó a un hombre que de a poco iba acercándose al lugar. Allí se encontraba el equipo de Mediodía Noticias, programa conducido por Luis Otero y la mencionada periodista, quien se encontraba en su faceta de movilera.

"¿Vos sos Sandra Borghi?", preguntó curioso el transeúnte. Tras su afirmación, aprovechó para dejarle un mensaje a ella y a todo el canal. "Decile que hay yegua para rato", fue el comentario kirchnerista, en apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.