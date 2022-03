El regalo que Susana Giménez le pidió a Adrián Suar: "Me fascina"

Susana Giménez reveló cuál fue el regalo de cumpleaños que le pidió a Adrián Suar.

Cada 29 de enero es el cumpleaños de Susana Giménez (78) y la diva suele recibir regalos lujosos, carísimos y a puro glamour. Sin embargo, y para uno de los últimos festejos, su amigo Adrián Suar le preguntó qué regalo pretendía. La diva no dudó y le hizo un particular pedido.

La conductora de Telefe reconoció que fue ella la que solicitó un obsequio bien diferente al que le suelen llevar para su aniversario de vida. A pura risa, la presentadora de TV habló de todo en una entrevista con Infobae antes del estreno de Porno y helado, la serie escrita y dirigida por Martín Piroyanski que se verá por Amazon Prime Video a partir del próximo viernes 11 de marzo.

Susana Giménez reveló el regalo que le hizo Adrián Suar: "Me hacen mucha falta"

Durante la extensa charla que mantuvo, la actriz y empresaria de 78 años resaltó que, de vez en cuando, le gusta hacer "las cosas de la casa", por lo que la entrevistadora Tatiana Schapiro le preguntó sin vueltas: "¿Te puedo ver con un taladro poniendo una repisa?".

Susana Giménez y Adrián Suar comparten una amistad de hace año.

"¡Sí!", no dudó en contestar "Su". Y luego contó una anécdota: "Para mi cumpleaños anterior, la secretaria de Suar me llamaba y me preguntaba qué quería de regalo. Y yo le pedí una caja de herramientas". "Suar se volvía loco, pero es verdad, ¡te lo juro por Dios! Y me salva de todo. Tengo martillo, tengo de todo", aseguró la protagonista.

"¿Adrián Suar te regaló una caja de herramientas?", le consultó la periodista. Entonces, Susana Giménez compartió cuál fue la reacción del productor de El Trece: "Suar tocó el timbre y me la trajo. Me dijo ´vos estás re loca ¿no?´. Dije ´no, la necesito´. Ya tengo de todo".

Ante las sonrisas de ambas, la exvedette explicó el motivo por el que "exigió" dicho obsequio: "Porque sino te regalan una camisa, un perfume que no uso... ¿Viste? Es muy difícil regalarme a mí. Por eso, esas cosas que no tengo me hacen mucha falta". Incluso, Susana reconoció que en su hogar le gusta "colgar los cuadros, por ejemplo, o cambiar el cuerito". Y remató al respecto: "No te voy a decir que arreglo una cerradura, pero ciertas cosas sí las hago. Me fascina".

Qué es Porno y helado, la serie en la que participa Susana Giménez

Se trata de una producción escrita y dirigida por Martín Piroyanski que se verá por Amazon Prime Video a partir del próximo viernes 11 de marzo. Con las actuaciones de Ignacio "Nachito" Saralegui, Sofía "Sofi" Morandi y del propio Piroyanski, la historia detalla la búsqueda de la fama a cualquier precio, con tentaciones desmedidas y adicciones disparatadas.

Acerca del papel de "Roxana", personaje que interpretará en la ficción, Susana la describió como "una señora seria con el pelo recogido y casada con un senador que quiere ser Presidente". Y concluyó: “Me pareció que era simpático, rarísimo, totalmente diferente a todo lo que hice. Y bueno, era todo opposite (opuesto) a mí”.