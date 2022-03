Grave denuncia contra una histórica serie de Telefe: "Tenían sexo en frente nuestro"

El actor Marcelo Italiano contó con detalles las situaciones de abuso sexual que vivió de niño en el set de una novela de Telefe.

El actor Marcelo Italiano denunció un grave hecho ocurrido en una histórica tira de Telefe en la década del 90: Cebollitas. En reiteradas ocasiones, actores y actrices de la serie que en aquel entonces eran niños denunciaron situaciones de maltrato por parte de la producción hacia ellos. Ahora, Marcelo reveló que los adultos tenían relaciones sexuales enfrente de los niños.

Marcelo, que interpretaba al personaje de “Sammy” en Cebollitas, conversó con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre las atrocidades que vivió en carne propia cuando era tan solo un nene. “Hubo personas que cometieron abusos. Violencia, abuso de poder, gritos, amenazas, actos violentos. Sabemos que un estudio de televisión está lleno de personas, gente detrás de cámara y gente en cámara. Todas esas personas se llamaron al silencio”, comenzó.

El actor explicó que tiene dos teorías de por qué los adultos responsables se callaron todo lo que sucedió: porque no querían perder su trabajo o porque estaban “muy entretenidos en situaciones privadas, íntimas, y no tenían tiempo para observar lo que realmente estaba sucediendo”. “Estaban a los besos, a los manoseos y en situaciones más comprometidas también. Se veían muchas cosas, sorpresas que yo de niño me llevé al encontrarme atrás de un decorado a personas en situaciones comprometidas. Tenían sexo en frente nuestro, esas cosas pasaban”, reveló Marcelo Italiano.

“Situaciones totalmente indeseadas sobre todo para un niño de 12 años. No era gente capacitada para trabajar con chicos. Me parece importante que esto se sepa y me parece indignante que haya gente que lo desmienta”, agregó. En cuanto a los actores que desmintieron todas estas denuncias, como Carmen Barbieri, Marcelo sostuvo que probablemente no hablan porque sus intereses laborales están en juego o porque no estaban prestando atención. “Hay cosas que no quieren que se sepan y que salgan a la luz”, cerró.

Los testimonios anteriores de Marcelo Italiano

Semanas atrás, Marcelo había conversado con Juan Etchegoyen sobre ese mismo tema y había relatado los episodios violentos que ocurrieron en el set: los adultos encargados de rodar Cebollitas les gritaban a los niños cuando se equivocaban en una escena y hasta revoleaban objetos. "Te gritaban si no te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían. Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró este productor furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, declaró.