La verdadera razón por la que Susana Giménez no fue al cumpleaños de Mirtha Legrand

La diva de Telefe le hizo un desplante a la figura de la canal de la competencia. Luis Ventura reveló por qué Susana Giménez no fue al cumpleaños de Mirtha Legrand.

Luis Ventura se expresó sobre la razón por la que Susana Giménez no habría acudido al cumpleaños de Mirtha Legrand y reveló detalles al respecto. El periodista de espectáculo habló de la ciudadanía uruguaya de la estrella del canal de las pelotas y aseguró que pronto le dará la espalda a Argentina a nivel tributario.

Giménez reside en Uruguay desde hace casi dos años, en su lujosa chacra La Mary, donde tiene hasta un lago propio. En su descargo, Ventura dejó en claro que Susana no habría asistido al evento en conmemoración del natalicio de Mirtha Legrand porque se encontraba en el país vecino. "Tengo entendido que uno de los motivos por los cuales Susana Giménez no fue al cumpleaños de Mirtha Legrand es porque ese día tenía una reunión con Gustavo Yankelevich, que está radicado en Punta del Este", soltó el panelista de A la Tarde.

"Más allá de eso, hay quienes dicen que logró la nacionalidad uruguaya y entonces, con la nacionalidad uruguaya, ¿dónde va a tributar? ¿En Uruguay o en Argentina?", enunció el periodista y plantó una fuerte duda que ya ha resonado en los medios, sobre las supuestas ansias de Susana de aportar parte de sus millonarios ingresos mensuales a Uruguay. "Allá los impuestos están muy por debajo de lo que están en la Argentina".

El enojo de Susana Giménez con Luis Ventura en pleno aire de A la Tarde

Luis Ventura reveló que Susana Giménez se encontraría con su expareja Jorge Rama, quien la estafó por millones de dólares, en una de las emisiones de A la Tarde. Ante esa revelación, la diva de los teléfonos llamó al periodista en pleno aire y le hizo saber que su información era errónea con un claro tono de enojo. "Susana, dejame hablar. No tenía este teléfono tuyo, si no te hubiera llamado", respondió Ventura cuando Susana le habría dicho que no le gustaba el conventillo.

"La misma persona que me dio la información del robo de las chequeras y la falsificación de las firmas, es la mis a que me llamó ahora que Jorge Rama te iba a ir a visitar", soltó luego el periodista y se escudó en la confianza que tenía en su fuente. "Pero yo tendría que estar loca y él también, debe tener terror de volverme a encontrar. Si eso no se arregló nunca. ¿Cómo podés decir eso?", respondió cargada de ira la actriz. "No podés creerle vos a la gente que te llama".