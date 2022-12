El rabioso ataque de Yanina Latorre a Pallares: "Me chupa un huevo"

La "angelita" Yanina Latorre estalló de furia contra Adrián Pallares, luego de que el conductor de Socios del Espectáculo accediese a darle un móvil a LAM (América TV).

La panelista Yanina Latorre arremetió contra Adrián Pallares, luego de que el conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) le hiciera un afilado pase de factura al aire de LAM (América TV). "¡Me chupa un huevo!", sentenció la polémica "angelita" en una dura contestación a su colega.

La situación se desencadenó luego de un informe en el que LAM expuso los cruces entre Luis Ventura -del programa A la tarde (América TV)- y la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, y fue a buscar a los protagonistas del escándalo. Luego de que Ventura soltase un fulminante “deberían preocuparse por hacer su programa, dejar de bailar, y no criticar, oradar y meter el dedo el culo a ciclos colegas", un móvil le consultó a Pallares que pensaba sobre estas declaraciones y el conductor no solo contestó, sino que también dejó un picante reclamo para las "angelitas".

Con predisposición para atender al cronista, Pallares advirtió que le gustaría que las "angelitas" atiendan a Socios del Espectáculo cuando las llaman: "Cuando vamos a buscar a las chicas a veces no nos dejan. Si hay reciprocidad no hay problemas".

De vuelta al estudio, Yanina Latorre mostró su furia contra Pallares y lanzó un atronador descargo: “Soy yo la que no les da notas porque no quiero. ¿Por qué soy un bien de cambio? Que pongan las notas que quieran a Pallares, Lussich, la mamá, la abuela ¡No me interesa! Elijo. Muchas veces del programa me vienen a buscar ¡No quiero! Que me puteen, pero yo no fui compañera de ellos ni bailarina…así que ¡Me chupa un huevo!".

Jimena Barón explotó contra Socios del espectáculo: "Estuvieron para la mierda"

Jimena Barón explotó de bronca y cruzó con todo a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, conductores de Socios del espectáculo. "Estuvieron para la mierda", disparó la actriz y cantante en diálogo con el cronista del ciclo de El Trece, con quienes Barón se mostró muy molesta por una actitud que tuvieron con ella en las últimas semanas. Qué respondieron desde Socios del espectáculo a las acusaciones de "La Cobra".

Jimena Barón dio que hablar hace unos días cuando estrenó su nueva canción "La araña", supuestamente dedicada a Gianinna Maradona por su "traición" al empezar a salir con Daniel Osvaldo, expareja y padre de Morrison, el hijo que el futbolista tuvo con la cantante. Las especulaciones fueron una constante desde que el nuevo trabajo musical de Barón llegó a las plataformas musicales. Pero pese a la felicidad por el lanzamiento, la cantante no dudó en enfrentar a Socios del espectáculo.

Cuando el cronista del ciclo que conducen Pallares y Lussich se acercó para charlar con Barón, la actriz lo frenó en seco, aunque con una sonrisa en su rostro. Tras asegurar que estaba muy feliz con el estreno, "La Cobra" sorprendió al periodista consultándole quiénes eran los conductores del programa en el que trabajaba. Cuando el cronista le contestó, Barón replicó durísima: "Ustedes disfrutaron de filtrar parte de mi trabajo, al que tengo bajo llave hace dos años y medio, lo saben".

En ese sentido, remarcó lo difícil que es invertir dinero en videoclips y un disco. "Yo a vos te adoro, hemos compartido laburos hermosos, pero esta es la única nota que no voy a hacer porque estuvieron para la mierda", disparó Jimena. Para cerrar, y sin que su bronca disminuya, Barón agregó: "Cagarse en el laburo, que no es sólo mío, hay mucha gente trabajando en este proyecto, estuvo muy, muy feo, y estuvimos todos angustiados muchos días por eso".

Luego de que Jimena Barón abandonara el móvil en plena charla con el cronista de Socios del espectáculo, Adrián Pallares le contestó a la cantante. "No nos enteramos hasta recién que tenía tanta bronca y angustia del otro lado. Nos sorprendió mucho", comenzó el conductor su descargo tras escuchar las palabras de Barón. Para concluir, Pallares agregó: "La mala leche no es lo nuestro y menos meternos con el laburo de nadie. Lo que hicimos fue contar un proyecto laboral. Nunca nadie la maltrató".