El pícaro guiño amoroso de Susana Roccasalvo a Jean Pierre Noher: "Esa sensualidad"

La periodista Susana Roccasalvo lanzó un inesperado piropo para el actor Jean Pierre Noher tras enterarse que está separado.

Susana Roccasalvo sorprendió a su audiencia al disparar un piropo para el actor franco-argentino Jean Pierre Noher al enterarse de su reciente soltería. "Ahora que se sabe...", deslizó la periodista de espectáculos en tono pícaro mientras lo estaba entrevistando.

En una entrevista a raíz del estreno de la película argentina Empieza el baile protagonizada por Darío Grandinetti, Mercedes Morán y Jorge Marrale- Jean Pierre Noher contó como transita su soltería luego de separarse en la pandemia: "Estoy tranquilo. Muy bien. Empecé ahora a pasarlo un poco mejor, porque separarse siempre es muy doloroso". Luego, el actor procedió a mandarle un beso a Susana Roccasalvo.

De vuelta en el set de televisión, la conductora de Implacables (El Nueve) sostuvo: “Va a estar solito por poco tiempo porque ahora que se sabe ¡Te imaginás las mujeres! Él está muy buen mozo. Siempre lo fue, pero los años pasan, y algunos pueden perder esa sensualidad, pero él no”. Además, la panelista Naiara Vecchio precisó que el actor está “embobado con su nieto. El hijo que tuvo Michel Noher con Celeste Cid. Siempre trata de hacerse tiempo para compartir con él. Incluso, a veces, dice que trata de no tomar trabajos de mucho tiempo para poder visitarlo”.

En la actualidad, Jean Pierre Noher protagoniza junto a Ernesto Claudio la obra teatral de Mario Diament El cazador y el buen nazi, que transita su segunda temporada con funciones los lunes en El Tinglado (Mario Bravo 948, CABA). Además, tiene en carpeta el estreno de la serie de Star+ Diciembre 2001, donde interpreta al expresidente de Argentina Fernando de la Rúa.

La inesperada amenaza de Roccasalvo a Nico Occhiato y Diego Leuco: "Les voy a dar"

"Vamos a hablar de un hombre que recién comienza, pero le está yendo como los dioses, me refiero a Nico Occhiato. Me encontré con él en el estreno de la obra de teatro ‘Votemos’, estaba con su querido amigo Diego Leuco", comenzó explicando Roccasalvo. Filosa, la conductora continuó: "Los dos me prometieron venir, la producción ya los está llamando y ninguno de los dos contesta… pero bueno, no importa, ahí después voy a ver de interceder yo".

Aunque con un estilo algo jocoso, Susana Roccasalvo miró a cámara y les mandó un mensaje a Occhiato y Leuco: "Les voy a dar eh". Lo que quedó claro, de todas formas, es que la conductora de Implacables no dejará pasar la promesa que recibió por parte de los dos exitosos conductores.