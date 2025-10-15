El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López: "Son 50 millones"

El picante ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López.

Este lunes 13 de octubre inició una nueva temporada de MasterChef Celebrity, con 24 famosos que buscarán llevarse el trofeo al final de la misma. Hay figuras de todos los colores: desde deportistas como "Roña" Castro y el "Peque" Schwartzman; hasta periodistas como Esteban Mirol o Susana Roccasalvo; pasando por artistas como Pablo Lescano o La Joaqui.

Para esta edición, no es Santiago del Moro quien ejerce como conductor. Telefé ha optado por darle a Wanda Nara la responsabilidad de llevar adelante el ciclo, luego de sus últimas experiencias con la versión estándar del certamen de cocina más famoso de la televisión argentina.

Wanda Nara es la conductora de MasterChef Celebrity esta temporada.

La mediática ha demostrado con qué para entretener a la gente y sacarle todo el jugo a sus participantes, algo que es puntualmente esperado de uno en particular: Maxi López, su exesposo con el cual durante muchos años estuvo en litigio, pero ahora todo parece estar en buenos términos.

En determinado momento de la última emisión, Wanda Nara se acercó al exfutbolista y le preguntó si se veía ganando la competencia: "¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos". "Uhh, un montón", deslizó él mientras seguía preparando su platillo. "Sí, nos sirve", lanzó Wanda, algo que sorprendió a su interlocutor.

"¿Nos?, ¿por qué el plural?", cuestionó ante la producción. "Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque yo ya estaba pensando en embargarte el premio", disparó Wanda con risas de por medio. "¿Ya estás con el 25%? No, eso no lo tenés más", se jactó él haciendo cuentas con los dedos. "No, no. Ya arreglamos todas nuestras cuentas", replicó la conductora. Aún atento a la cocción, pero con una sonrisa dibujada en el rostro, el exdeportista le confirmó: "Sí, ahora estamos bien".