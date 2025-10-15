Duró un día: MasterChef Celebrity no saldrá en su horario habitual.

Telefe modificará su programación este martes 15 de octubre por la transmisión del partido amistoso entre Argentina y Puerto Rico, por lo que el reality MasterChef Celebrity comenzará a las 23:00 horas, más tarde de su horario habitual.

El encuentro de la Selección Argentina se emite en vivo desde las 21:30, con la previa desde las 21:00 por la pantalla de Telefe. Una vez finalizado el partido, llegará una nueva gala de MasterChef Celebrity Argentina, el programa conducido por Wanda Nara que comenzó hace apenas un día.

Cambio de programación en Telefe por el amistoso de la Selección

El "canal de las pelotitas" apostará por la transmisión exclusiva del amistoso que el equipo de Lionel Scaloni disputará frente a Puerto Rico. La cobertura incluirá análisis, comentarios y entrevistas especiales con los protagonistas.

Tras el partido, MasterChef Celebrity 2025 ocupará la franja de las 23 horas. Allí, los famosos deberán enfrentarse a nuevos desafíos culinarios evaluados por los prestigiosos jurados del programa.

MasterChef Celebrity: éxito asegurado en el prime time

A pesar de los cambios de horario, MasterChef Celebrity sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Su combinación de competencia, humor y emoción sigue atrapando al público, y ya su primera gala generó gran repercusión en redes sociales.

Telefe refuerza así una fórmula ganadora: fútbol y entretenimiento en una misma noche. Quienes sigan el partido de la Selección podrán quedarse en el mismo canal para disfrutar de la cocina más famosa del país.

Horarios confirmados en Telefe: primero Argentina y después MasterChef Celebrity