Batacazo: Ariel Rodríguez Palacios se iría de Telefe a otro histórico canal

Ariel Rodríguez Palacios dejaría Telefé para irse a otro canal.

Telefé está atravesando días más que congestionados: la partida de Guillermo Pendino como director artístico y de programación ha generado suma repercusión, así como mucha especulación respecto a quién podría ser el que asuma ese rol. En lo que respecta estrictamente a la grilla, han concluido con la edición actual de La Voz Argentina (su programa de mayor rating) para dar paso a otro peso pesado: MasterChef Celebrity, que inició este lunes.

En medio de ese complejo contexto, ahora podría ver a una de sus figuras irse. Y es que según han evidenciado desde Intrusos, Ariel Rodríguez Palacios tendría decidido marcharse del canal de las tres pelotas, a pesar del buen rendimiento que Ariel en su salsa ha tenido desde su primera emisión.

¿Ariel Rodríguez Palacios se va de Telefé?

Como mencionamos en el apartado anterior, fue en Intrusos donde se dio a conocer esta posibilidad. "Incertidumbre en Telefe. Hay una incertidumbre muy fuerte que ya lo hizo ir a tocar la puerta de otro canal", manifestó Adrián Pallares a modo de incógnita. "Dijo 'tenías razón cuando me dijiste que, tal vez, no la iba a pasar tan bien ahí'. No le va mal, pero se siente dejado de lado...", continuó con un gran manto de misterio.

"Maneja un programa que funciona muy bien, pero en la última entrega de los Martín Fierro se sintió raro. La pérdida del premio, le dolió", sumó, para luego revelar al enigmático: "El que está con ganas de volver a Canal 9 es Ariel Rodríguez Palacios". Cabe recordar que en dicha señal supo estar al frente de "Qué mañana!" durante bastantes años, hasta que decidió marcharse a Teléfe.

Ariel Rodríguez Palacios durante una emisión de "Ariel en su salsa".

Karina Iavícoli sumó un poco más de información y reveló que Ariel "ya habría tenido una reunión con El Nueve", aunque Adrián le espetó: "A esta altura, Ariel tendría que empezar a grabar los programas para el verano, pero todavía no lo está haciendo".