Un periodista de Clarín festejó la condena a Cristina Kirchner.

Un peridiodista de Clarín compartió en sus redes sociales un video festejando con un brindis la condena a Cristina Kirchner y se llenó de comentarios que expusieron cuán bizarro fue el posteo. Se trata de Daniel Avellaneda, quien se mostró muy feliz por lo que sucedió con la expresidente de los argentinos y no dudó en mostrarlo de manera alevosa en Twitter.

CFK fue condenada por la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos de por vida. Ante esta noticia miles de ciudadanos apoyaron a la exmandataria proscripta en las calles, aunque también hubo en las redes algunos usuarios que se mostraron felices por la noticia, como Avellaneda.

"Es el final de una gran jornada y, como debe ser, se tiene que descorchar. Comparto una copa con todos ustedes, no tengo dudas de que Argentina a partir de hoy cambió y será próspera. Salud, festejen", comentó Avellaneda mientras le quitaba el corcho a una botella de champagne. Entre los comentarios más irónicos sobre el papelón de este periodista, algunos rezaron: "Pobre jazmín que papá pelotudo le tocó", "Danielito, si están haciendo todo este show es porque el país está como el orto, o acaso no te das cuenta" y "Si te vas a hacer el piola festejando, al menos hacelo con un Chandon. Es más trucho que su supuesta parcialidad".

Polémicas declaraciones de Yanina Latorre tras la condena a CFK

"Va a haber gente que salga a la calle a quejarse y otros que van a salir a festejar. Ojalá se desarrolle el día en paz y parezcamos un país democrático. Esto es un día histórico. Una expresidenta como Cristina, que se creía la reina del poder, seis años condenada, totalmente ratificado. ¿Sí o sí es domiciliaria? Me encantaría verla en un penal", comentó Yanina, contenta ante lo que vive CFK. Y siguió: "¿De qué va a vivir si se queda en la casa con las empleadas domésticas y todas las comodidades? De la guita que afanó. Preso es estar preso. Se le terminó al carrera política a Cristina".

Cristina Kirchner.

Qué dijo CFK tras la condena

"La verdad es que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que le puso el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, que surge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos", sostuvo CFK. Y sumó: "Después de haber perdido las elecciones de mitad de término, después de sobre mi persona. Estaba acabada. Un detalle que a todos se les escapa. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 2019".