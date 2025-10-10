El particular comentario de Majul sobre la economía: "Convertibilidad".

El periodista Luis Majul lanzó un inesperado comentario sobre la economía argentina, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara la intervención de ese país en el mercado cambiario y un nuevo swap. Qué dijo Majul en TN.

El periodista aseguró que habló con una fuente, que le explicó en qué consistía la medida informada por el gobierno estadounidense. "Compra pesos en el mercado único de cambios argentino", explicó, antes de contar que su fuente le dijo: "Esto es, obviamente si prospera y yo creo que tiene todas las condiciones, esto es como una especie de nueva convertibilidad".

Si bien no se aclaró "de cuánto contra cuánto" sería la convertibilidad que planteó Majul, la periodista Cristina Pérez, presente en el piso, acotó, sobre la relación del gobierno de Estados Unidos con el de Javier Milei: "Medidas excepcionales. Si graniza también te salvamos el auto".

El anuncio de Estados Unidos al que hizo referencia Majul

El jueves, el secretario del Tesoro estadounidense hizo el anuncio económico con un mensaje en su cuenta oficial de X. "Argentina enfrenta un momento de grave falta de liquidez. La comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Para tal efecto, hoy compramos directamente pesos argentinos".

"Además, hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, de inmediato, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", agregó el funcionario.