El papelón de Luis Majul para criticar a Darín y defender a Milei.

Luis Majul intentó burlarse de las recientes declaraciones de Ricardo Darín sobre la crisis económica en Argentina y el precio de una docena de empanadas, y terminó ridiculizado al aire de LN+ e inmortalizado en memes ante su burdo intento de defensa al Gobierno de Javier Milei. La reacción de Cristina Pérez ante el intento de Majul de hacer una broma.

La situación que expuso a Majul a hacer el ridículo se dio en medio de su pase con Cristina Pérez, cuando el conductor buscó criticar a Ricardo Darín por sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand y anunció ante su colega: “Por eso queremos presentarte acá, hace varios meses hay un fenómeno que es contenidos con personajes que se crearon con inteligencia artificial con relatos italianos. Nosotros ahora subiendonos a esta nueva ola, te vamos a poner una nueva tendencia, se llama ‘Ricardini Empanadini’.

Segundos después de la presentación de Luis Majul, se mostró un tape creado con Inteligencia Artificial de una empanada con la cara de Ricardo Darín y una voz en off: "Ricardini Empanidi, la rompió con una peliculini, y por hablar de platini, armó un escandalini. No, Ricardini Espanadini, salí de este quilombini". Tras el intento de Majul por hacer un chiste, las cámaras enfocaron la mirada pétrea de Cristina Pérez, quien no hizo comentarios al respecto.

La foto de Darin empanada creada con IA.

Luis Majul terminó su ridículo momento de burla, en su búsqueda por congraciarse con el Gobierno de Javier Milei, lanzando: “Felicitamos a quienes lo armaron, lo hicieron a último momento, no es tampoco una producción de Hollywood, pero creo que también está bueno reírse un poco de todo esto”. De inmediato, las redes sociales se llenaron de memes que fulminaron al periodista de LN+ en su ataque al actor de El Eternauta y El Secreto de sus Ojos, entre tantísimas películas, quien recibió agresiones verbales por parte de funcionarios de Milei y adeptos a las ideas de la derecha libertaria.

Qué dijo Ricardo Darín y despertó la ira de Javier Milei: "una docena de empanadas"

"La veo muy bien (a Argentina). Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero...", soltó Darín con su icónica ironía frente a la histórica Mirtha Legrand en su mesaza de sábado con los actores de la serie de Bruno Stagnaro. Y luego sostuvo: "La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido?".

En tanto, el actor de 68 años manifestó su preocupación por lo elevados que están los precios en el país: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Los precios son terribles. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.