El millonario regalo que Ricardo Fort le hizo a Mariana Brey: "Con eso me compraba un auto"

Mariana Brey recordó el costo obsequio que Ricardo Fort le dio años atrás, después de una fuerte pelea mediática.

Ricardo Fort no solo era conocido por ser un hombre de una gran fortuna sino también por hacerles muchos obsequios a las personas de su alrededor. Tal es el caso de Mariana Brey, quien contó públicamente el costoso regalo que “El Comandante” le hizo años atrás.

Brey explicó que Fort le dio aquel presente como un pedido de disculpas por una fuerte pelea que habían tenido en televisión. Un día, se apareció en la puerta de su trabajo con un paquete. “Así como era de amoroso, era de explosivo. Y como habíamos tenido un cruce mediático, él cayó ese día a BDV, el programa que hacíamos con Ángel de Brito y Andrea Taboada por Magazine”, contó en diálogo con Detrás de Escena (AM 540).

Era una bolsa de Breeder’s Furs, una compañía de tapados de lujo. Al entregarle el regalo, el empresario le dijo: “No acepto un no como respuesta. Tenés que aceptarlo, es tuyo”. “Me trajo de regalo un tapado de piel original de la marca Breeders, que salía una fortuna. Yo no lo podía creer”, detalló Brey. El precio del tapado era tan elevado que en otra ocasión anterior la panelista expresó: “Con eso me compraba un auto”.

“Era en color rojo, gris y crudo, igual a otro que le había regalado Graciela Alfano. Pero como era muy llamativo y costoso, me daba cosa usarlo y lo dejé dos años prácticamente guardado en el ropero”, continuó la panelista. Como era un tapado de piel natural y le daba impresión usarlo, más tarde Mariana lo fue a cambiar al local.

“Elegí tres tapados de piel sintética: uno azul noche, otro rojo y un tercero color crudo. No me arrepiento de haberme deshecho del regalo original de Fort porque jamás lo iba a usar y en cambio a los tres que adquirí después los usé bastante y los sigo usando”, cerró Brey.

FelFort cambiará uno de sus chocolates más famosos en honor a Ricardo Fort

Recientemente, Felipe Fort, hijo de Ricardo, reveló que están planeando varios cambios para FelFort, la famosa compañía de chocolates que adueña su familia. Ahora que Felipe cumplió la mayoría de edad, junto con su hermana Marta heredó el 33% de la compañía, lo cual le permite tomar muchas decisiones.

“Quiero hacer el Marroc más grande y hacer un Dos Corazones... En realidad, una golosina al estilo Dos Corazones, pero con frases de Ricky”, adelantó el joven. Fort fue muy conocido en las redes sociales por sus frases icónicas y es por esto que Felipe quiere homenajearlo. Sin embargo, aclaró que llevará un tiempo gestionarlo. “La producción del Marroc ya está más encaminada, pero lo del chocolate de Ricky va a tardar más”, cerró.