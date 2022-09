El mal momento de un periodista de TN: "Muy duro"

Un famoso periodista de TN abrió su corazón y reveló detalles del mal momento que atravesó con su hijo. Qué fue lo que le pasó a uno de los periodistas más conocidos del canal ultramacrista.

Pese a que es poco habitual a que hablen sobre su vida privada, en TN (Todo Noticias) hubo un periodista que decidió compartir detalles de lo que le pasó con uno de los integrantes de su familia. Se trata de Edgardo Alfano, que contó cómo se enteró que su hijo tomó la decisión de irse del país.

Tras explicar que tiene tres hijos, Alfano señaló que uno de ellos tiene 35 años y que se desempeña como científico. "Está en el exterior. Se fue hace cuatro años", sostuvo, en diálogo con Infobae. ¿A qué se debe? "Hizo un doctorado, estuvo en el CONICET, pero en un momento tenés que darle la oportunidad a otros para que tengan lo que él tuvo en el CONICET". En tanto, consideró que "en este país se investiga poco".

Pese a que explicó que su hijo se marchó, el presentador de TN resaltó que "quería quedarse" en la Argentina. En tanto, tuvo palabras de elogios a la UNQUI (Universidad Nacional de Quilmes), espacio en el que estudió, y al CONICET. Y acusó a las empresas privadas por no contratar científicos: "Es muy difícil conseguir trabajo en el sector privado que, a mi entender, hace todo lo posible para expulsar a los científicos del país".

Edgardo Alfano, periodista de TN, compartió su drama personal.

La dolorosa noticia que recibió Edgardo Alfano antes de una Navidad

Hace unos años, y tiempo antes de celebrar la Navidad, su hijo hizo contacto en el exterior y la segunda empresa con la que hizo contacto le dio algo para que resuelva. Lo resolvió, y le dijeron 'queremos que la semana que viene estés trabajando con nosotros'", recordó. Todavía emocionado, comentó: "Era para Navidad, para las Fiestas. Así que se fue, y se quedó".

"Fue muy duro, no me voy a olvidar más de eso...", añadió. Por otra parte, Alfano hizo una reflexión sobre los jóvenes que deciden emigrar: "Yo no me comí nunca el verso de los gobiernos de 'estamos haciendo las cosas para que vuelvan'. Se han ido los jóvenes de este país buscando algo mejor… y es duro estar en el exterior. El que te diga que no, los que tienen hijos o matrimonios que se van... dejás todo acá. El argentino es muy especial: extraña mucho el modo de vida de acá".

En TN pusieron en duda el atentado a Cristina Kirchner

En TN dudaron en vivo acerca del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa en Recoleta El momento lo protagonizaron los periodistas Guillermo Lobo y Lorena Maciel durante la mañana del lunes, mientras se avanza en la investigación del hecho.

El intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación por parte de Fernando Andrés Sabag Montiel sigue generando repercusiones y algunas rozan la irresponsabilidad. Puntualmente a las 10.18, los conductores del noticiero presentaron un informe acerca del tema con una placa de fondo en la que se veía la imagen de Brenda Uliarte, la pareja de frustrado magnicida, que es una de las principales apuntadas en la investigación por estas horas.

"¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque?", podía leerse, Mientras que en la volanta decía: "las sospechas sobre la novia del agresor". Allí fue cuando Lobo protagonizó un análisis particular y a Maciel se la notó incómoda.

A medida que debatían al respecto, se dio el siguiente diálogo entre los presentadores que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales:

Lorena Maciel: "¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque?".

Guillermo Lobo: "Ya es supuesto ataque...".

LM: "Claro.. ¿Por qué?".

GL: "Ya es supuesto ataque, por las dudas que empiezan a aparecer".

LM: "Y, de alguna manera, ¿vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque?".

GL: "Que hay cosas que no están coincidiendo... Y que no coinciden desde el inicio".

LM: "No. Igual, la causa, por la magnitud de lo que pasó, es: homicidio calificado en grado de tentativa. O sea, un intento de homicidio. Habrá que ver, a la luz de todas las pruebas, si esto pudo haber sido armado y nadie la quiso matar... La Justicia investiga si quisieron matar a la vicepresidenta, hay que ver si esto se prueba o no".