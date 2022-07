El mal momento de Pampita en El Hotel de los Famosos: "No me siento bien"

Carolina "Pampita" Ardohain se largó a llorar en plena transmisión de El Hotel de los Famosos. La dramática situación que protagonizó la conductora en el programa de El Trece.

Carolina "Pampita" Ardohain vivió una situación dramática en El Hotel de los Famosos. La conductora del reality se largó a llorar en plena transmisión de El Trece tras la eliminación de Lissa Vera en la semifinal que tuvo lugar el pasado miércoles 20 de julio.

Luego de que quedara fuera del programa en uno de los desafíos que planteó la producción, Lissa manifestó: "Estoy llorando porque no me rendí, pasé por un montón de cosas. Lejos de mis hijas, lejos de mis amigos". Frente a esto, Pampita reaccionó: "Ay, no me siento bien". Inmediatamente después, la modelo y presentadora rompió en llanto.

"El Chino" Leunis se le acercó y le consultó: "¿Qué pasa, Caro?". Completamente conmovida, la conductora le indicó: "Ya voy". "Tranquila, te esperamos", le devolvió su colega, quien le acercó agua para que pudiera reincorporarse. Lissa, que vio atentamente todo lo que sucedió, expresó: "No me puedo ir de manera normal tampoco. Hago llorar hasta a Pampita".

"Mirá, Lissa, me arruinás todo el maquillaje", bromeó Pampita. "Perdón, es mucha la emoción", aclaró la conductora, quien finalmente pudo continuar con el desarrollo del programa para brindar unas últimas palabras y despedir a la cantante y al periodista Walter Queijeiro, quienes se despidieron del programa.

Pampita y Lissa Vera rompieron en llanto en El Hotel de los Famosos.

"Bueno, chicos, felicitaciones en esta semifinal llena de emoción. Fue una de las más emotivas de todas. Jugaron increíble, le pusieron el cuerpo y el alma. Nos conmovieron a todos, fue un gran juego para los tres y fue uno de los más difíciles e importantes. Les damos un gran aplauso", concluyó la conductora, visiblemente emocionada.

Participantes de El Hotel de los Famosos destrozaron a la producción de El Hotel de los Famosos

"Está todo mal. Y cuando digo que está todo mal me refiero a que hay enojos. Algunos integrantes del programa están enojados porque el segundo no se lleva nada", explicó Juan Etchegoyen a través de Radio Mitre. El periodista habló con diferentes participantes y aseguró que no están del todo a gusto con la decisión de la producción.

"Lo que sostienen es: ¿vale lo mismo ser cuarto que ser segundo? ¿Es lo mismo salir segundo que salir último? Es entendible el enojo", agregó Etchegoyen. Al mismo tiempo, relató algunos testimonios que le manifestaron aunque sin dar nombres: "Papelón. Ni una bicicleta nos dan, nada. Un bochorno. Es una locura".

Como consecuencia de la decisión de El Trece es que salieron al cruce a través de charlas con el periodista de Radio Mitre. "El ganador se lleva 10 millones de pesos y para el segundo, tercero y cuarto sobre todo que son los finalistas, no hay absolutamente nada", cerró.