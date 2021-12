El mal momento de Mica Viciconte en MasterChef: "Es vomitivo"

La celebridad no contuvo su asco al tener que manipular un fruto de mar.

Mica Viciconte se mostró muy incómoda en uno de los retos de MasterChef Celebrity y expresó cuál era su desconteto con una prueba que el programa propuso. Las declaraciones de la pareja de Fabián Cubero hicieron que muchos relacionen su malestar con su embarazo.

“Voy a hacer un ceviche como para destacar un poco esta pieza tan sagrada, tan reina", expresó la ex celebridad de Combate, justo ante de manipular una extraña almeja con forma fálica y un olor poco agradable. En ese momento, la cara de Viciconte cambió por completo y se pudo ver una profunda expresión de asco.

"No es agradable. Es un asco cuando abrís. Más vale que esto sea rico, porque el olor es vomitivo. No, no, chicos. No quiero más", expresó la celebridad, mienras expresaba las náuseas que le provocaba el putrefacto olor.

El enojo de Flor de la V con Mica Viciconte

Después de que Mica Viciconte se refiera a la maternidad y a algunas declaraciones de Nicole Neumann, quien afirmó que no entendía algunas cosas de su relación con su shijas porque no era madre: "Es un comentario bajo, porque el hecho de no ser madre no me impide saber cómo tratar a un nene. Yo no me enrosco, pero hay mucha gente que quizás no puede ser madre, y un comentario así puede ser doloroso".

"Yo creo que sí podría congelar, me gustaría tener dos hijos. Pero lo de los óvulos no lo descarto porque tengo amigas que están llegando a los cuarenta y se ve que a las mujeres les agarra, medio una depresión, de ‘No tuve una pareja estable’, entonces me parece que es una tranquilidad para todas las mujeres", siguió Viciconte y así causó indignación en Florencia de la V.

Por su parte, la madre de Paul e Isabella Goycochea se pronunció sobre la estigmatización de Viciconte a las mujeres que buscan ser madres: "Dice que las mujeres llegan a las cuarenta y se desesperan porque no están casadas y no son madres. ¡Atrasa un millón de años! Marcela Tinayre lo tuvo a los cincuenta y dos como si nada. Me parece que la verdad tiene como un discurso prejuicioso, muy prejuicioso".

En la entrevista que indignó a de la V, Viciconte también se había referido a el bozal legal que tenía para hablar sobre las hijas de Neumann: "Yo tengo una cautelar desde hace años y nosotros con Fabián la respetamos. Cuando uno está tranquilo en su casa, ya está. Lo que a mí me molesta es que dicen ‘salen a hablar’. ¡No! ¡Ni Fabián ni yo hablamos! Hasta el día de hoy hicimos todo perfecto".