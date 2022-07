El mal estado de salud de Paula Chaves tras el susto que vivió con su hija: "Estresazo"

Paula Chaves reveló que sufrió un "estresazo" por el mal momento que vivió con su hija Filipa, quien convulsionó en plena autopista.

Paula Chaves está reemplazando a Vero Lozano en su programa, Cortá por Lozano (Telefe), pero sorprendió al ausentarse de un día para el otro. A las pocas horas, publicó un posteo en sus redes sociales explicándole a su audiencia que se descompensó y tuvo que quedarse todo el día en cama.

Cabe destacar que días atrás Chaves había vivido un escalofriante momento con su hija Filipa, de 2 años, quien sufrió una convulsión mientras manejaba en plena autopista Panamericana. Fue tanta la situación de estrés que la conductora cree que sus síntomas podrían deberse a esto.

Historias subidas por Paula Chaves a su cuenta de Instagram.

“Llamale ‘estresazo’. Llamale ‘te bajó todo’. Llamale ‘me agarré el virus y Oli y Balta’. Pero hoy me quedo en la cama. No voy a poder ir a Cortá por Lozano", publicó Chaves en su cuenta de Instagram junto con unas fotos de sí misma en cama con un paño frío en la cabeza.

"Cuando no soportás ni que te toquen, te succionan. Te encargo el malestar físico y la lactancia", publicó en otra historia en la que aparece amamantando a Baltazar, su hijo más pequeño. Hasta ahora no dio más detalles sobre su estado de salud, pero su malestar coincide con el tenso momento que vivió con sus hijos en aquel episodio.

La historia del motoquero que ayudó a Paula Chaves a llevar a su hija al hospital

Paula Chaves estaba conduciendo por plena autopista cuando de repente su hija Filipa sufrió una convulsión. Justo en ese preciso momento un joven llamado Nahuel, de 21 años, pasó con su moto por al lado y vio toda la situación. Sin pensarlo un segundo, asistió a la conductora y le hizo de escudo en una calle a contramano y la guió en moto delante de su auto para que llegara rápido a la clínica.

Chaves le manifestó un sentido agradecimiento e incluso la invitó al programa junto con su madre para darle las gracias por haber arriesgado su vida por la pequeña. "Quiero pedir un fuerte aplauso para Nahuel, que fue mi salvador. Yo no te puedo decir otra cosa más que gracias. Gracias, María Rosa, por este hijo maravilloso", le dijo a la madre del chico.

"Apareció y me dijo: 'Seguime'. Y ahora me doy cuenta que Nahuel agarró una calle contramano haciendo de escudo para que yo pueda ir atrás de su moto y pueda llegar a la clínica. O sea, hicimos 100 metros en contramano contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir contra vos", relató Chaves.

Cuando Paula llegó a la clínica, le dio las llaves de la camioneta y le pidió al joven que sacara a su hijo para traerlo adentro. "Me bajé como en las películas para abrir la puerta con una patada. Pero antes de entrar con mi hija desvanecida, lo miré a los ojos, le di las llaves de mi auto y le dije: 'Me queda mi hijo atrás, te pido por favor que lo bajes a upa y me lo lleves para adentro'. Le entregué lo más valioso que tengo en mi vida, que son mis hijos, la llave de mi camioneta y entré", recordó.

"Te vi la cara de desesperación y fue como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió", le respondió el joven. La noticia se volvió viral y conmovió a cientos de personas que le dejaron mensajes de cariño a Nahuel por su gesto. A modo de agradecimiento, Chaves contó en televisión que el joven está buscando trabajo en un taller mecánico y dejó sus datos de contacto para ayudarlo a conseguir un empleo.