El insólito video de "El Pollo" Vignolo con Luis Miguel: "Mi amor"

El famoso periodista compartió un peculiar momento con "El Sol" de México y generó gran furor en las redes sociales.

Sebastián "El Pollo" Vignolo protagonizó un peculiar momento con Luis Miguel y se convirtió en el protagonista de un video viral. El famoso periodista deportivo se mostró como un gran fanático de "El Sol" de México y no dudó en compartir la particular situación que vivió con él.

Vignolo asistió junto a su esposa, Paula Planes, a uno de los tantos recitales que brindó Luis Miguel en el país. Como un gran seguidor del cantante, sacó entradas para una ubicación privilegiada y cercana al escenario, motivo por el que logró vivir un momento muy emotivo que no tardó en compartir en redes sociales.

Según mostró "El Pollo" en un video que publicó en su cuenta de Instagram, el intérprete de Por Debajo de la Mesa lo saludó a él y a su pareja desde arriba del escenario. "¡Inolvidable! ¡Gracias rey! Qué saludo”, escribió el comunicador en sus redes junto al clip en donde se ve el momento exacto en que el cantante saluda.

Asimismo, Paula también compartió el video y escribió: "¡Nos señaló! Primero a Seba y después a mí". Minutos más tarde, subió una foto junto a Vignolo en donde le agradeció por haberla llevado al recital que, sin dudas, les dejó un emotivo recuerdo para siempre. "Muchas gracias mi amor", sentención Planes.

Pollo Vignolo y Mariano Closs liquidaron a River en ESPN tras la eliminación: "Fin de ciclo"

Sebastián "Pollo" Vignolo y Mariano Closs liquidaron al River de Martín Demichelis después de la eliminación de la Copa Libertadores 2023. Los conductores estrella de ESPN cruzaron al director técnico y a varios jugadores, tras la derrota por penales frente a Internacional en el estadio Beira Río de Porto Alegre. El día posterior a la despedida prematura del torneo, los relatores analizaron lo ocurrido en Brasil en el pase entre F12 y F90.

Entre el final de un programa de televisión y el arranque del otro, Vignolo opinó que "River fracasó en esta Copa Libertadores" y su colega le dio la razón. Además, coincidieron en el estudio del canal en que el "Millonario" perdió su identidad como visitante y en que "no es el mismo equipo" cuando sale del Monumental.

Al mismo tiempo, Closs sostuvo que no entendió "qué quiso hacer" el técnico con el planteo y no coincidió con el cambio de Pablo Solari por Ignacio "Nacho" Fernández en la formación. "Es una eliminación dura, dolorosa, temprana, que acaba con ciertos ciclos... Para mí, es un final de ciclo para varios jugadores", lanzó "El Pollo" sin dudarlo. Y enfatizó en el que el plantel profesional del club de Núñez "da para mucho más que los octavos de final".

"A mí me pasó lo de las no modificaciones más a tiempo. El equipo estaba desgastado, River tiene un plantel fantástico y la salida de Enzo Pérez no sé si ameritaba a Nacho Fernández", opinó Mariano. También resaltó que "Milton Casco no jugó bien, como varios jugadores" y que Nicolás De la Cruz "no estaba en las posiciones ofensivas". "Hay que hacer las modificaciones, porque River tiene plantel... ¿Qué le pasó a River ayer?", se sorprendió el presentador de F12. "Sí, fue deshabrido lo de ayer, River no fue nada en Brasil", coincidió su colega.

Luego del intercambio entre ambos, Vignolo lanzó su editorial habitual en F90 y abrió el ciclo: "Fracasar es una palabra fuerte, pero River fracasó en esta Copa Libertadores porque además estaba acompañado por las expectativas que había". "¿Qué quiere decir, que hay que revolear todo? No, pero hay que analizar por qué algo sale mal", insistió.

"Hemos hablado de que River, cuando salía del Monumental, tenía dificultades", recordó el relator. "River no fue nada anoche: no fue agresivo con la pelota ni firme en la marca, como nunca lo fue", profundizó. De cara al futuro, advirtió que la institución "va a tener que tomar decisiones, aunque no armar un nuevo equipo" y concluyó: "River se armó para ganar la Libertadores, puso todo, le puso nafta de avión, ¡pero con la nafta de avión se quedó! Y tendrá que tomar decisiones, por más que tal vez sean dolorosas".