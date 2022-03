El insólito motivo por el que Santiago del Moro le puso "Santa" a su hija

El conductor de televisión habló sobre su presente personal y reveló si considera tener más hijos en un futuro. Santiago del Moro se mostró ansioso por el nacimiento de su hija.

Santiago del Moro reveló el motivo por el que decidió ponerle Santa a su tercera hija y aseguró que no fue la idea que tenían con su esposa desde un principio. El conductor de MasterChef Celebrity Argentina se expresó poco tiempo antes del nacimiento de su hija y reveló detalles de cómo esperaba la llegada de su retoño.

"Sí, una nena, se va llamar Santa", expresó el presentador de televisión, quien ya era padre de Catalina y Amanda antes del reciente nacimiento. "Pensamos que era nene y se iba a llamar Santo o Santos, después quedó Santa y me encantó", reveló el periodista, en alusión al exótico nombre que le pusieron a la niña.

Del Moro dialogó con el notero de Intrusos y dio a conocer cómo transitaron el embarazo con su esposa y las diferencias que notaron en comparación con los anteriores. "No hubo antojos, ya es la tercera y los antojos tienen que ver con la ansiedad", explicó el conductor. Y agregó: "Santa fue una niña muy buscada, hace mucho tiempo que queríamos ser papás nuevamente y bueno, llegó esta niña deseada y amada".

El periodista dejó en claro que no piensan en casarse con su esposa, ya que él no cree en el casamiento, y habló sobre las posibilidades de ser padres por cuarta vez en un futuro cercano: "No sé, ya tres es un numerazo, miré para atrás en el auto y estoy yendo en una combi".

La despedida de Catherine Fulop de MasterChef Celebrity Argentina

Catherine Fulop fue eliminada de MasterChef Celebrity después de meses de demostrar un buen desempeño en el reality show conducido por Santiago del Moro. "El primer día que te encontré en el pasillo, me diste un abrazo súper fuerte. Y me di cuenta que eras una persona increíble. A partir de ahí cada cosa que hiciste me emocionó. Verte conectar con tu querida Venezuela. Te pongo en la historia de personajes de MasterChef que no te voy a olvidar nunca", expresó Germán Martitegui a la venezolana y la conmovió hasta las lágrimas.

"Me divertí un montón, aprendí. Me encantó la rigurosidad de ustedes (por el jurado). Lloro de emoción, de venir a un maravilloso programa. Es el mejor programa de la televisión argentina", expresó la madre de Oriana y Tiziana Sabatini en su descargo final, ante la emoción de los miembros del jurado y de todos sus compañeros.