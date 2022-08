El insólito motivo por el que Paula Chaves fue interrumpida en vivo: "Qué pasa"

La conductora de televisión vivió un gracioso momento en un ciclo de Telefe. Paula Chaves sorprendió a Georgina Barbarossa en vivo.

Paula Chaves vivió un gracioso momento en pleno vivo de televisión cuando su hija menor, Filipa, le hizo un insólito pedido. La pequeña que hace poco tiempo fue noticia por sufrir un episodio de convulsiones en el auto mostró su histrionismo ante las cámaras.

"¿Qué pasa, mi amor? ¿Ah, la vela? Pero no tenemos encendedor para soplarla. ¡Guarda que quema esto, eh! No sé si quería tanto el cumpleaños", soltó Chaves cuando ya no pudo ignorar más a su hija, quien al grito de "¡Má!" le suplicaba a la modelo que prendiera una de las velas que Georgina Barbarossa tiene en el decorado de su estudio de televisión.

Chaves fue a A la Barbarossa como invitada y su tercera hija con Pedro Alfonso le quitó todo el protagonismo al hacer ese pedido. "Traigan un encendedor, chicos", soltó la conductora del programa y finalmente se logró encender la llama de la vela como lo había solicitado la niña.

El descargo de Paula Chaves sobre el mal momento de salud que vivió su hija

"Lamentablemente el jueves me ocurrió algo muy shockeante. Que encima ya me había pasado en diciembre. Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso", comenzó su descargo Chaves en Cortá por Lozano, ciclo donde reemplazó a Vero Lozano en la conducción. Y agregó: "Tuve una situación en la que mi hijo Baltazar tenía un virus, estuvo vomitando durante 24 horas sin parar y decidí llevarlo a la clínica. Pedro tenía que hacer gira, estaba todo bien en casa: Fili tenía esas liniecitas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás".

Paula agradeció a Nahuel, el joven que la ayudó a acercarse al centro de salud más cercano en ese crítico momento. "No te puedo decir nada más que gracias. Él agarró una calle en contramano, haciendo él de escudo, para que yo lo siga y así pudiera llegar a la clínica. Él contra cualquier auto que podía llegar a doblar e ir en su contra", le dijo Paula al joven que se hizo presente en el estudio de TV. Y cerró: "En el momento eso no lo vi. Fue ver tu cara de desesperación y fue como ver a mi mamá".