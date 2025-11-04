El insólito comentario sobre Santilli al aire de LN+: “Si fuera una mujer…”.

Después de que Diego Santilli fuera designado como ministro del Interior, a raíz de la renuncia de Lisandro Catalán, en La Nación Más se dijo un insólito comentario sobre el diputado electo que renunciará a su banca.

Ocurrió en el programa que conduce Carlos Pagni, quien entrevistó al periodista Roberto García. "¿La salida de Francos vos creés que tiene alguna repercusión en términos de la gente que esperaba un gobierno más dialoguista, más negociador?", le preguntó Pagni.

Entonces, García contestó: "¿Más negociador que el colorado Santilli? ¿Que dice que sí a todo? Toda su vida dijo que sí a todo. Si fuera una mujer, tendría 19 hijos". En ese momento, Pagni se quedó en silencio, mientras emulaba una sonrisa, hasta que García contestó la pregunta original: "No".

De la banca a un ministerio: qué pasó con Diego Santilli

En las últimas semanas previo a las elecciones legislativas, Diego Santilli se puso al hombro la campaña, ya que tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, el ex dirigente del PRO quedó como cabeza de lista de La Libertad Avanza. El 26 de octubre, la lista que encabezó en la provincia de Buenos Aires fue la más votada.

El insólito comentario sobre Santilli al aire de LN+: “Si fuera una mujer…”.

Sin embargo, una semana después, el presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli sería el nuevo ministro del Interior, tras la renuncia de Lisandro Catalán a ese cargo. Así, se confirmó que Santilli no asumirá su banca para la que lo eligieron quienes votaron a La Libertad Avanza.