El insólito blooper de L-Gante en la mesaza de Mirtha Legrand: "Me olvidé"

L-Gante contó el divertido blooper que protagonizó en La noche de Mirtha el sábado pasado.

El propio L-Gante reveló el blooper que protagonizó en su visita a La noche de Mirtha del sábado pasado. "Me había olvidado", comentó Elián con sinceridad en una divertida charla que mantuvo con Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora, donde participa como jurado.

La visita de L-Gante a La noche de Mirtha estuvo cargada de polémicas, como el fuerte cruce que mantuvo el cantante con la conductora o la denuncia posterior de Elián de que lo habían ignorado expresamente cuando hizo una pregunta. Pero el músico también protagonizó un insólito blooper, según contó él mismo.

En la primera emisión de la semana de Canta Conmigo Ahora, Marcelo Tinelli quiso saber cómo la había pasado L-Gante con Mirtha y le preguntó si había comido bien. "Me había olvidado, comí antes de ir y después volví a comer", respondió el cantante, provocando las risas de todos los presentes. Además, confesó que le había agarrado el "gusto" a la mesaza, dando a entender que le gustaría volver a ser invitado.

Entre carcajadas, Tinelli replicó: "Está bien, uno se olvida. ¿Qué sabés que te van a dar de morfar? Pensás que tal vez es sanata". Además, apuntó al cambio de outfit del cantante tras su visita a la diva, ya que estaba vestido con un coqueto saco rojo, chaleco negro y camisa blanca: "¡Qué saco ha traído L-Gante! Me mata. Es increíble. Después de que fue al programa de Mirtha para mí pegó el salto".

L-Gante le deseó feliz día de la madre a Tamara Báez y ella explotó

L-Gante sorprendió a todos al publicar una selfie y, junto con un emoji de corazón, escribir: "¡Feliz día para la mujer que me dio el honor de ser padre!". Pese a lo que parecía ser una tregua, a Tamara Báez no le gustó nada y se lo hizo saber con un posteo en sus propias historias de Instagram.

La influencer compartió la publicación de otra mujer que apuntaba contra L-Gante y lo tildaba de "ridículo machista y ordinario" y agregó durísima: "Metete el saludo sabés dónde, negrito". "Un buen chabón, un buen padre, estaría haciendo un buen asado para su familia, ¡pero te falta mucho a vos!", siguió muy picante Tamara Báez en su fuerte descargo.

"Asco me das, seguís subiendo cosas así. Te volviste adicto al faranduleo", agregó la influencer, que también cargó contra la madre de Elián Valenzuela. Para cerrar, Tamara Báez concluyó muy filosa contra el padre de Jamaica: "No tenés derecho a nada. Cero códigos, cero respeto. Encima me tengo que aguantar el no poder mostrar a mi hija". De todos modos, al rato lo borró.

Pero el tema no quedó ahí, porque L-Gante se hizo eco de la publicación de su expareja y le respondió con una nueva historia. "Me haría un asado pero no me puedo acercar", escribió junto con otra selfie, en alusión a la restricción perimetral solicitada por Tamara Báez que pesa sobre él.