El inesperado palo de TN a Javier Milei: "Si no cede..."

Mucho se habló en los últimos días respecto al rumbo que tomará la gestión de Javier Milei. La victoria en los comicios del domingo 26 de octubre le ha dado un respiro monumental, luego de una cadena de situaciones (desde el excentrico show en el Movistar Arena hasta la renuncia de Espert como primer candidato en Buenos Aires por su vínculo con Fred Machado) que habían atentado contra la idoneidad tanto suya como de La Libertad Avanza.

Una de sus primeras medidas fue encomendarle a Diego Santilli, que había ganado en Provincia de Buenos Aires contra todo pronóstico y debía asumir su cargo como diputado, la tarea de ser ministro del interior. Otra, que suscitó aún más polémica, fue el reemplazo de Guillermo Francos como jefe de gabinete por Manuel Adorni, algo que le costó roces con Mauricio Macri y el PRO que lo acompaña.

La crítica desde TN para Javier Milei

Uno de los canales que abarcó esa temática fue TN y llamó la atención la crítica que realizó Andrés Ventura, a modo de lectura de lo que pasará si el jefe de estado no cambia su posicionamiento inflexible. "Hay que ver si habrá un Milei de consenso o si vuelve a esa personalidad más rígida y dura que suele interpretar Milei", deslizó primeramente.

En ese sentido, remarcó: "Si estamos frente al Milei 'líder único', que se cree que es el único que puede tomar decisiones, o si es un Milei de consenso". Finalmente, opinó: "Ahora, si Milei no cede, la choca". Todo ello fue en comunicación con Edgardo Alfano, quien también hizo su propio análisis, aunque en las redes sociales la atención se fijó en la opinión de Ventura. ¿Será Santilli la clave para llegar a un acuerdo con los representantes de las diferentes provincias?, ¿u ocurrirá lo que bien mencionó el trabajador de prensa?