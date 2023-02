El inesperado enojo de Nacho y Marcos que hizo temblar a Alfa en Telefe: "Le revolearía una mancuerna"

Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se enojaron por los dichos de Walter "Alfa". El tenso momento en la casa de Gran Hermano.

Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se enojaron con Walter "Alfa" Santiago, quien protagonizó varias situaciones polémicas en las últimas semanas. Los jóvenes participantes de Gran Hermano tuvieron un cruce que se viralizó en las redes y generó la reacción de los seguidores del programa de Telefe.

En la emisión del martes 7 de febrero, Nacho tuvo el primer cruce con "Alfa" cuando se despertó en horas del mediodía. "Doce y media no. 'Tora', doce y media. No vamos a ningún lado con doce y media", expresó "Alfa" en referencia al horario en que se despertó el joven. "Basta mierda carajo. Mierda carajo, como dice Mirtha", agregó.

Cuando se retiró del patio, Nacho expuso su bronca por los comentarios del participante de 61 años. "Qué denso que se pone. Le revolearía la mancuerna, te juro eh. Qué ganas de romper las pelotas que tiene", lanzó frente a la mirada de Romina. "Listo ya está", intentó calmarlo "La Tora".

Más tarde, mientras se encontraba en la pileta junto a Marcos, el sexagenario lo chicaneó con respecto a cómo se hacen los ejercicios en el gimnasio. "'El Primo' y Nacho, muy mal, entrenan en patas. Y se pueden dar un mancuernazo en el pie", advirtió Lucila. "Eso no es entrenamiento, lo que hace Nacho es un juego de playa", respondió "Alfa" picante.

Allí intervino Marcos para devolverle la chicana y emuló cómo entrena él de una forma graciosa. "Yo a los 20 años lo hacía con la de 30 kilos. Tengo 60, quiero ver con cuánto haces a los 60. Igual no es una competencia con vos, yo hago lo que se me canta a mí", volvió a arremeter. "¿Entonces por qué me decís? Si vos me estás diciendo que yo no entreno. No confundamos las cosas", señaló el salteño, quien a raíz de otro comentario de "Alfa" que nunca entendió, dijo: "¿Qué dice? ¡Por Dios!".

Revelan el pacto secreto que hizo Marcos antes de entrar a Gran Hermano

Salió a la luz que Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), hizo un acuerdo secreto con una persona de su entorno, justo antes de entrar a la casa más famosa del país.

El joven salteño es conocido en el programa por mantener un perfil extremadamente bajo desde que entró. Es tan poco lo que se sabe de su vida que incluso sus propios compañeros quieren saber más sobre su vida personal, especialmente sobre sus vínculos románticos, un tema que siempre evita tocar.

Marcos había contado que antes de entrar al programa había terminado una relación con una chica. Sin embargo, no brindó demasiados detalles al respecto. En este contexto de incertidumbre, ahora se filtró que Marcos en realidad seguiría de novio con esta joven, pero que hicieron un pacto antes de su entrada a la casa.

“Me contaron que antes de entrar a la casa acordaron con su novia el bajo perfil de la relación”, aseguró Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), a través de su cuenta de Twitter. Entre los comentarios, varios usuarios de la plataforma coincidieron en que, si eso es cierto, es una estrategia muy inteligente, ya que al salir de la casa los participantes y sus seres queridos sufren un alto nivel de exposición.