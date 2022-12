El inesperado anuncio de Ariel Rodríguez Palacios que preocupa a Telefe: "Me voy de la tele para siempre"

Ariel Rodríguez Palacios sorprendió a todos en Telefe al hacer un inesperado y contundente anuncio al aire durante la emisión de este viernes de Ariel en su salsa. "Me voy de la tele para siempre", aseguró el reconocido conductor y cocinero, lo que provocó una fuerte reacción de todos sus compañeros en el programa de la señal de ViacomCBS.

Ariel en su salsa comenzó este 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los mayores éxitos de la pantalla de Telefe. El reconocido cocinero logró conformar un grupo muy atractivo en su programa y hacerlo el líder absoluto de la franja de los mediodías. Por eso sorprendió en las últimas horas el fuerte anuncio que hizo en vivo y que preocupó a la señal de ViacomCBS.

Mientras Rodríguez Palacios preparaba el plato del día (hamburguesas veganas con pan casero), anunció de forma inesperada: "El desafío es así: si hoy las hamburguesas que hago vos las hacés en tu casa y no te gustan o decís que son una porquería, yo me voy de la tele para siempre". "No, Ariel, ¡no digas eso!", exclamaron Peralta y Mica Viciconte al unísono.

Entonces el cocinero pidió a sus panelistas que le pusieran energía a las preparaciones y Viciconte retrucó que probarían todo y luego le diría cuál era el veredicto. "El desafío es hacer medallones de vegetales o hamburguesas vegetarianas crocantes, que simulen ser de carne pero que no tengan nada de eso y cuando las comas sean espectaculares", detalló Rodríguez Palacios.

"Repito, si no les gustan yo hoy me retiro de la televisión argentina. Si alguno está aplaudiendo, por ahí hoy se les da", insistió el conductor y cocinero. Pero tras preparar el plato del día, la opinión unánime del equipo fue que se trataba de un manjar, por lo que en Telefe empezaron a respirar aliviados ya que podrán seguir liderando la franja del mediodía con el ciclo de Ariel Rodríguez Palacios.

El insólito motivo por el que Mica Viciconte casi se va de Telefe

Mica Viciconte vivió un momento de intensidad en pleno vivo de Telefe por una fobia a la que no puede superar. La pareja de Fabián Cubero se mostró muy asustada por la presencia de un animal en el estudio de televisión y casi debe retirarse del mismo por su angustia.

“¡Voy a llorar! Entré en pánico, estoy a un paso de irme a la mierda", soltó la ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity en alusión a una abeja que se había metido en el estudio de Ariel en su Salsa, ciclo donde trabaja como panelista. "¿Qué pasó, me perdí?", preguntó Ariel Rodríguez Palacios intrigado por el grito que pegó Viciconte de la nada.

El periodista Nicolás Peralta, compañero de panel de la madre de Luca Cubero, explicó lo ocurrido al conductor del programa para llevarle tranquilidad y soltó: "Yo te explico, Ari. Hay un animalito volando y ella le tiene fobia". Viciconte continuó en alusión a su miedo y sumó: "Nunca me picó una abeja, pero le tengo fobia desde chica". Y cerró: "A Fabián le picó una abeja pero yo no me puedo ni acercar. No sé si le tengo alergia pero me dan pánico. Si ven que me voy, solo sepan que fue por ese motivo. Si se acerca, me voy y no acepto jodas con eso".