El inesperado adiós de Esteban Trebucq, el "Pelado de Crónica"

El famoso conductor anunció una sorprendente noticia y comentó cómo seguirá su futuro laboral.

Tras más de una década de brillar en Crónica TV, el famoso periodista Esteban Trebucq anunció un inesperada decisión que sorprendió a su público. Como adelanto, el conductor aseguró que "por primera vez en su vida tomó una decisión" y que "va a salir de su zona de confort".

En una reciente entrevista que brindó con Teleshow, "El Pelado" de Crónica reveló que se despide del canal en donde creció como profesional y que empezará un nuevo programa en otra señal. "Tomé una decisión de vida tremenda que nunca hubiese pensado tomar: me voy de Crónica", confesó Trebucq.

"Decidí salir de mi zona de confort. Decidí salir de un lugar maravilloso donde no quiero decir que me aman pero donde me tratan muy bien. Donde yo prácticamente podía hacer lo que quería", analizó Esteban. Luego confesó que, en el mes de enero, iniciará un nuevo ciclo en A24 llamado La Cruel Realidad.

En ese sentido, añadió que la decisión le costó muchísimo: "Me cuesta salir de mi zona de confort. Un lugar donde me pagan bárbaro. Donde me podría quedar toda la vida. Y donde, yo no sé si puedo revelar esto pero lo digo con respeto, una de las autoridades me dijo: 'Pelado, este es tu hogar. Nadie abandona su hogar'".

Por último, sentenció: "Seguí a mi corazón y decidí irme del lugar donde me siento amado. A los 46 años tomé la primera decisión de mi vida. Ni cuando fui padre lo había decidido. Y decidí irme".

El Pelado de Crónica reveló su adicción: "Por eso perdí el pelo"

Esteban Trebucq, más conocido como "El Pelado" de Crónica TV rompió el silencio para hablar de un tema complicado de su vida. Se trata de su adicción al trabajo, situación que repercutió en su vida personal y sobre la cual se explayó para brindar detalles de cómo transita su día a día.

"El Pelado" pasó por el ciclo Seres Libres conducido por Gastón Pauls. "Perdí el pelo por el trabajo, me separé por el laburo", reveló Trebucq, quien detalló que fueron dos los matrimonios le costaron a raíz de sus interminables jornadas laborales. Entre lágrimas, contó que el tiempo de descanso se lo dedica a sus hijas.

"Laburaba todos los días, de domingo a domingo", recordó sobre sus inicios en el periodismo en la década del 90 en La Plata. "Dormía, me levantaba, me planchaba la camisa y me iba de nuevo al diario. Ser empleado de un diario es lo más cerca de la esclavitud", sostuvo de manera contundente.

Más allá de esta adicción al trabajo, Trebucq dijo que desde los cinco años que quería trabajar de periodista. "Es una estupidez. El periodista no para. Nuestro laburo es una adicción, es una locura permanente, estar todos los días informados, ver y leer sin parar", enfatizó sobre la dinámica que se tiene. }

Frente a esta situación, Gastón Pauls le preguntó cuales son los motivos para que tenga esta postura en el trabajo, a tal punto de que lo considere como una adicción. "No tengo una respuesta, es una elección de vida. Soy un tipo muy pasional, vivo mi profesión con mucha pasión. Capaz es para que lo analice un psicólogo o un psiquiatra", concluyó.