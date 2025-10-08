El inesperado adiós de Carlos Maslatón: "Sin conflicto alguno"

El inesperado adiós de Carlos Maslatón.

Se conoció el inesperado adiós del abogado y ex concejal porteño Carlos Maslatón. Qué sucedió con el influencer financiero.

En su cuenta de X, Carlos Maslatón anunció que no seguirá formando parte del panel de Polémica en el Bar. El programa volvió a la pantalla de América TV hace tan solo algunas semanas.

"Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido. El programa ha virado su perfil y acordamos con los directos mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver", expresó Maslatón en su cuenta de X.

Asimismo, el abogado añadió: "Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina".

La alerta de Maslatón: "Es grave"

En otro mensaje de X, Carlos Maslatón alertó por la situación financiera de las empresas argentinas. "Es grave la situación de la bolsa argentina. Desde los mínimos del 19/9 ensayó rebotes mínimos no pudiendo siquiera desarrollar un triángulo transitorio para frenar la caída que viene desde enero. La fuerza del bear market parece incontenible y las 'buenas noticias' de salvataje de USA no producen efectos positivos suficientes", expresó el ex concejal porteño y agregó: "Seguramente porque si te salvan es porque vas mal y no bien. Los rumores sobre dolarización o convertibilidad son inconsistentes, inaplicables, de realización imposible, aunque esté medio Foro esperanzado con soluciones imaginarias".