Carlos Maslatón le cantó las 40 a Feinmann y no se guardó nada: "Te dedico".

El abogado y exconcejal porteño Carlos Maslatón profundizó su disputa con el periodista Eduardo Feinmann, con quien había protagonizado un cruce días atrás. Qué le dijo.

Maslatón compartió una captura con la caída de las acciones argentinas y, en su cuenta de X, escribió: "Qué masacre, Feinmann, te dedico el crash de ayer y de hoy que sigue el gran camino bearish argentino comenzado el 7 de enero. Ya ves, las noticias y los operativos no cambian las tendencias de fondo de un mercado, solo sirven para dañar un poco en política a través del periodismo escriba. Este desastre argentino del 2025 es de similar naturaleza al de agosto de 1982 cuando te conocí en la militancia".

Hace unos días, Feinmann lo había expuesto por decir que bajarían las acciones, que habían tenido un ligero repunte, pero ahora Maslatón le cantó retruco.

Además, el abogado habló de la etapa de militancia de Feinmann, sobre la que ya había hecho referencia el 22 de agosto en un tuit. "Feinmann me ha difamado injustamente, pero lo conozco desde 1982 y es fundador del UPAU además de militante de mi línea, Avanzada Liberal, en la Ucedé. Es sinuoso y hace sus juegos informativos, también es gorila pero no llega a la condición de escriba a sueldo del régimen", expresó.

El último cruce entre Carlos Maslatón y Feinmann

Más temprano esta semana, Maslatón compartió una pantalla que mostraba que Feinmann, quien lo había atacado en su programa, lo había bloqueado en la red social X. "Feinmann tiene miedo. Hoy me difamó. No se banca la respuesta", expresó Maslatón, quien un rato antes había publicado: "Tienen que aprender a difamar mejor, Feinmann. Con respecto a contratarme, nadie me contrata, no soy contratable, no ofrezco mis servicios. Mi ideal es que todos hagan lo opuesto de lo que digo y que todos la vean a la inversa de mis predicciones. No siempre se da y, cuando me felicitan durante tres días, me doy vuelta para el otro lado".