Carlos Maslatón se la pudrió a Eduardo Feinmann: "Tiene miedo".

El abogado y exconcejal porteño Carlos Maslatón apuntó sin filtros contra el periodista Eduardo Feinmann, quien lo bloqueó en X. El cruce entre Maslatón y Feinmann.

"Feinmann tiene miedo. Hoy me difamó. No se banca la respuesta", expresó Maslatón en un tuit, en el que agregó la captura que muestra el bloqueo que le hizo el periodista en esa red social.

Más temprano, Feinmann había apuntado contra Maslatón. "Un hombre se hizo millonario apostando contra Maslatón. Lo que dijo Maslatón que iba a ocurrir, el tipo apostó en las acciones todo lo contrario", comenzó en su programa de Radio Mitre, y continuó: "Maslatón dijo que se iban a caer YPF, Galicia, el Banco BBVA, el Banco Supervielle y Pan American Energy. Le apostó a las mismas empresas y ganó una barbaridad".

"El tipo se armó un portafolio formado con acciones que Maslatón recomendó no invertir y se llenó de guita", siguió y agregó: "No entiendo cómo todavía hay algunos que lo contratan. No lo entiendo. Y lo llevan como el gran gurú de las finanzas y qué se yo. Un chanta".

El tuit de Maslatón por el que Feinmann lo bloqueó

En respuesta al tuit que se viralizó con el ataque de Feinmann, el abogado aseguró que "se dio exacto" lo que había vaticinado, como "70% abajo Argentina este año", y agregó: "Tienen que aprender a difamar mejor, Feinmann. Con respecto a contratarme, nadie me contrata, no soy contratable, no ofrezco mis servicios. Mi ideal es que todos hagan lo opuesto de lo que digo y que todos la vean a la inversa de mis predicciones. No siempre se da y, cuando me felicitan durante tres días, me doy vuelta para el otro lado".