El impensado comentario de Sabrina Rojas sobre el Tucu López: "No lo puedo creer"

Sabrina Rojas hizo un sorpresivo comentario sobre Luis "El Tucu" López, conductor con el que está en pareja desde hace más de un año y medio.

Sabrina Rojas hizo un impensado comentario sobre Luis "El Tucu" López, con quien está en pareja desde agosto de 2021. La modelo, actriz y ex esposa de Luciano Castro habló sobre la relación que el conductor tiene con sus hijos y causó sorpresa.

Todo comenzó a raíz de una frase que Castro dijo sobre la posibilidad de ser padre junto a Flor Vigna. "Jamás le pediría tener un hijo", expresó. Sobre esto, Sabrina valoró la declaración de su ex: "Qué bueno que lo tenga claro. Qué bueno que esté en pareja y pueda coincidir con el deseo. Cuando el deseo es el mismo, está buenísimo coincidir".

Al mismo tiempo, la modelo y actriz se refirió a la posibilidad de tener hijos con "El Tucu" López. "Tengo dos hijos. Desde el deseo uno lo imagina y es muy hermoso, pero cuando uno piensa en la realidad con mis hijos todavía nos estamos acomodando, tienen 8 y 9 años". Y agregó: "Son chicos, pero también me pasa que yo estoy grande".

Sabrina Rojas y El Tucu López están en pareja desde agosto de 2021.

De todas formas, y curiosamente, Sabrina dejó en claro que le sorprende mucho que "El Tucu" no haya sido padre: "Es un ser muy hermoso y al escucharlo hablar con su sobrino y sus hermanas no puedo creer que no haya sido papá". Y también resaltó que "es un gran padrastro". "De verdad lo digo, de una forma graciosa. Creo que también es un hermoso compañero y mis hijos van a crecer con él", precisó.

Luciano Castro reveló lo que nadie sabía de su ruptura con Sabrina Rojas

El actor se sinceró y decidió contar detalles íntimos del final de su relación con la actriz, quien actualmente es pareja del "Tucu" López. "Como dice la canción 'Ahora dejá que te vean, eh. Vos ya apuntaste, ahora dejá que te vean'. Eso tiene que ver con la evolución y la vida hermosa que pude tener en este último tiempo”, manifestó Luciano Castro, en diálogo con El Nueve.

Luego, Castro reveló cómo hace para ser "el mejor papá del mundo", más allá de haberse separado de la madre de sus hijos. Resaltando su relación con los hijos que tuvo con Sabrina, el actor expresó: “Me supe colocar en el lugar de padre, intenté e intento todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto en ser el mejor papá del mundo".

Por otra parte, y en una entrevista con Pronto, Luciano Castro se sinceró y comentó cuál fue uno de los motivos de su ruptura con Rojas: "Sé que muchas veces no lo logro. Intenté ser un buen marido con Sabri y lo intenté hasta el último momento de nuestro matrimonio. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero".