El impactante encuentro de Mau y Ricky con un participante de La Voz: "Yo sé exactamente quien eres"

El dúo musical reconoció a un concursante de otra circunstancia y no pudieron controlar su emoción.

Mau y Ricky tuvieron un inesperado encuentro en La Voz Argentina y reconocieron a un fanático entre los participantes de las audiciones a ciegas. Con gran emoción y sin ocultar su impacto, el dúo musical y jurados del reality show demostraron tener una gran memoria y acordarse de cada actitud de sus seguidores.

La situación se dio durante la presentación de Julián Gallo, un joven oriundo de Córdoba que interpretó la canción La Boca de Mau y Ricky. A mediados de la canción, Ricardo Montaner se dio vuelta y La Sole lo siguió, sin embargo, los hermanos esperaron hasta último momento para elegir la voz del participante. Pero cuando se dieron vuelta, el impacto fue indisimulable.

"Yo a ti te conozco", lanzó Ricky Montaner a penas vio a Julián. "Tu como te llamas ¿Julián? Yo sé exactamente quién eres", acotó Mau rápidamente. En este momento, el participante contó que había hecho un vivo en Instagram con los cantantes y que había cantado con ellos en sus redes sociales.

"Yo sentía en mi corazón que tenía que darme vuelta", confesó Mau Montaner luego de que el joven les refrescara la memoria y les dijera de donde se conocían. En este contexto, Ricky contó cómo es la dinámica que suelen manejar en sus redes: "Nosotros en nuestro Instagram sentimos que Dios nos la dio para que podamos darle lugar a otros artistas. Si nosotros estamos creciendo, traernos a la gente con nosotros. A veces decimos que la gente que nos mira en nuestras redes y sean artistas que nos avisen y los hacemos entrar al live para que canten".

"Yo te agradezco hermano por haber traído una canción nuestra, esperamos hasta último momento y Mau me dijo que nos diéramos la vuelta, yo sé que tienes mucho más para dar, lo he visto en los lives y lo veo ahora. Creo que puedes generar un gran vínculo con la gente", aseguraron los hermanos y tranquilizaron a Julián al decirle que "no tuviera ninguna presión de ir a su equipo por cantar su canción".

Antes de comunicar su elección, Julián Gallo agradeció la oportunidad y finalmente eligió irse al equipo de Mau y Ricky. "Es una locura esto y tener el honor de cantarles", sentenció.

El mal momento de Ricardo Montaner en La Voz Argentina

Ricardo Montaner protagonizó un particular momento en plena transmisión de La Voz Argentina. Un participante entonó un tema de Ricardo Arjona y el cantante no pudo contener la emoción al brindarle una devolución. En dicho marco decidió sincerarse y compartir sus sentimientos personales en el programa de Telefe.

En la edición del pasado jueves 16 de junio, Leonardo Jurado se subió al escenario de La Voz y cantó "Tarot", tema compuesto por Arjona. Con absoluta pasión, el joven interpretó dicha canción y logró cautivar tanto a Montaner como a Soledad Pastorutti, quienes no dudaron en presionar el botón rojo.

Inmediatamente después de que terminar el tema, Ricardo tomó la palabra y reveló qué fue lo que le produjo el show que brindó Leo: "Me hiciste entrar en un ambiente... como de tristeza. Transmitiste eso". El participante reaccionó y le indicó: "Era un poco la idea... dar el mensaje de que, a veces, todos nos hundimos o pensamos en entrar en esa oscuridad". Visiblemente emocionado, y tras enterarse que Leo tenía 28 años, el famoso cantante expresó: "¿Tú sabes que pareces como de 18? Te lo digo con buena onda, das como la impresión de que eres un niño, que lo eres..., pero que vas como un niño que camina tratando de encontrar tu camino y tu propia plataforma, tu huella".

Con la voz entrecortada, Montaner abrió su corazón y confesó que le hizo pasar un momento muy fuerte y doloroso: "Me dio tristeza escucharte. Esa tristeza que transmite alguien que sabe transmitir. Me hiciste caer en el ambiente que propiciaste con tu interpretación, y ahora me cuesta cambiar de tema". Y concluyó: "Si viene otro participante con un tema más arriba, me costaría entrar después de este ambiente que sembraste en mi corazón".