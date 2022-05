El Hotel de los Famosos: el beso apasionado de Majo Martino y Locho Loccisano

Majo Martino y Locho Loccisano se despidieron de El Hotel de los Famosos con el beso más esperado: el video del momento.

Después de haberse enfrentado a varios desafíos, Majo Martino quedó eliminada de El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que sigue el formato de Gran Hermano. En esta última instancia, se enfrentó contra “Locho” Loccisano, con quien construyó un vínculo muy íntimo a lo largo del programa. Antes de irse, se despidieron con un beso que enloqueció a todos sus compañeros.

En varios episodios del reality, se podía notar una clara tensión entre Majo y “Locho”, quienes forjaron una conexión muy especial a lo largo del programa. Incluso el influencer le había propuesto una cita, pero Majo lo rechazó y le aclaró que entre ellos solo había una relación de amistad. Sin embargo, antes de irse del programa se dieron un romántico beso enfrente de todos sus compañeros.

Antes de su partida, “Locho” le dio un fuerte abrazo a la periodista y le dijo: “Te quiero con todo mi corazón”. “Yo también te quiero muchísimo”, le contestó ella. De fondo, el resto de los participantes gritaban eufóricos: “¡Pico, pico, pico, pico!”. “Un pico de despedida no se le niega a nadie. La verdad, la remó tanto todo este tiempo que digo, ‘un besito’”, expresó Majo, y se acercó muy decidida a besar a su compañero.

“Majo, me entretuviste, me sostuviste y me hiciste muy bien durante estos días. Nunca hubiera imaginado conocer tan linda persona. Somos muy parecidos. Te agradezco por tanta contención y espero algún día devolverte todo lo que me diste. Gracias, te quiero”, le expresó el mediático.

De igual manera, ella explicó que “Locho” fue “un gran compañero de escucha, de palabras y de abrazos” en los momentos más difíciles. “Es muy importante tener eso acá adentro, porque como te dije, es convivir todo el día y es necesario tener en quién apoyarse. No hace falta que me lo devuelvas porque fue un ida y vuelta”, cerró la periodista.

El tenso cruce entre Majo Martino y Martín Salwe

Antes de irse del hotel, Majo protagonizó un fuerte enfrentamiento con Martín Salwe, quien tuvo problemas con varios compañeros dentro del reality. “Fuiste muy agresivo innecesariamente. No me lo merezco porque además vos me conocés de verdad. Y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro”, lo encaró.

En lugar de pedirle disculpas, Salwe se tomó muy a mal estas acusaciones y le respondió: “No, ya está. Después de esto, del hotel me voy con todo: agresivo, con malicia, homofóbico, como una persona que hace bullying. La gente ve todo, no hay que explicar demasiado. La gente sacará sus propias conclusiones. Esto que estás haciendo, lo hacés en caliente. Quizás, cuando veas esto después, te vas a arrepentir”.