Juan Otero junto a su novio.

Juan Otero es el hijo menor del primer matrimonio de Florencia Peña, junto al músico Mariano Otero. Dado su espíritu verborrágico heredado de su madre, el adolescente de 16 años participó en varios ciclos de TV y, sumado a su éxito en las redes, eso hizo que su vida personal tenga relevancia pública.

Así es que en las últimas horas se armó una polémica en el mundo virtual por su nuevo noviazgo con un chico de 18, dos años mayor que él, porque éste ya pasó la mayoría de edad. Al respecto, Juan Otero se pronunció en un extenso descargo y dejó en claro que él está súper cómodo en su relación y que su familia lo apoya.

"Es la primera vez que lo muestro, ya que él no es una persona pública y no le interesa mostrarse en las redes sociales. Se hizo bastante viral y mucha gente opinó sobre las edades, sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos. La realidad es la siguiente: con Mateo nos llevamos dos años, si él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo, soy consciente, lo elijo, lo amo y nos queremos", comenzó el hijo de Flor Peña.

Otero se mostró sorprendido de tener que salir a aclarar esto y sostuvo: "Para aquellas personas que están muy mal por el tema de la edad, hagan con su vida lo que quieran, dejen ser libres, y dejen vivir mi vida. Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación. En relación al apoyo de su madre, contó: "Soy su hijo, me ama y si me ve feliz con una persona claramente va a estar contenta, me va a apoyar y va a querer lo mejor para mi. Seamos lógicos".

“Hay mucho hate del otro lado y también creo que también mucha envidia que no me lo merezco para nada. Estoy pasando un momento muy lindo en mi vida. Así que no se preocupen tanto, vivan su vida tranquilos y déjenme vivir la mía. Sepan respetar mi relación", cerró su descargo.

Flor Peña.

La palabra de Flor Peña, sobre Poné a Francella

En diálogo con Mil Cosas por Re FM 107.3, Florencia Peña habló sobre la polémica en torno a Poné a Francella en un contexto donde se debatió la manera y los temas para abordar el humor en la actualidad. "A mi tampoco me hacen reír algunas cosas y yo soy parte, tenemos todo el derecho de decirlo. Pero tampoco podemos decirle a la gente de qué se tienen que reír, cada uno se ríe de lo que quiere", expresó en primera instancia.

"Me está costando reírme de eso y tenemos que debatir de qué podemos reírnos hoy", consideró la famosa actriz de teatro, cine y televisión en su descargo. Y amplió: "Estamos entendiendo que uno con el humor, si bien hay que interpelar, incomodar y es una hermosa manera de decir cosas sin que se note tanto, de algunas cosas no nos podemos reír".