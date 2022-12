El hermano de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara: "Qué asco de ser vivo"

Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, fue letal al hablar sobre Wanda Nara.

Guido Icardi, el hermano de Mauro Icardi, hizo un duro posteo contra Wanda Nara, su excuñada, tras los rumores de romance entre la empresaria y L-Gante.

El escándalo entre Icardi y Wanda parecería no tener fin. Mientras el futbolista del PSG aseguró que estaban reconciliados, Wanda lo negó por completo y cada vez se muestra más cerca de L-Gante. Paralelamente, el hermano menor de Icardi se metió en la polémica y no tuvo tapujos a la hora de opinar.

Guido es el menor de los hermanos Icardi, vive en Europa y trabaja como tatuador. Aunque tiene un vínculo bastante lejano con Mauro, sintió la necesidad de defenderlo y criticar a la empresaria.

"Así empezó Guido Icardi. Una relación poco amorosa con su excuñada, Wanda Nara. Porque Guido fue al hueso, volvió a atacar a Wanda y a darle donde más le duele", contó Guido Záffora en Es Por Ahí (América TV). Acto seguido, mostró en pantalla las historias de Instagram que Guido subió: una foto de Wanda junto a la palabra "asco" y otra junto a la frase "qué asco de ser vivo".

Historias de Guido Icardi sobre Wanda Nara.

"Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello. Esa foto es la que me parece que mejor sale", aclaró el hermano de Icardi en otro posteo. "Digan lo que digan, es un asco. La hipocresía... A ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también. Ah, no, que me saca un euro...", agregó en otro.

Historias de Guido Icardi sobre Wanda Nara.

El periodista recordó que anteriormente, Guido había criticado a la empresaria. "Este chico ya tuvo palabras muy fuertes contra Wanda en italiano. La insultó en italiano, no es la primera vez que tiene palabras poco felices contra la madre de sus sobrinas", concluyó.

Wanda Nara, cada vez más cerca de blanquear su relación con L-Gante

Según trascendió, Mauro está negado a aceptar su separación de Wanda, mientras la empresaria no ve la hora de ser libre y rehacer su vida junto a L-Gante. “Wanda lo que dice es 'yo quiero blanquear’, hablando de su relación con L-Gante. Acá, Yanina (Latorre) había contado que tuvieron el mejor sexo de su vida y que ese era un gancho fundamental en esta relación”, explicó Ángel de Brito en LAM (América TV).

"Wanda dijo, con palabras que no podemos repetir, que tuvo relaciones con L-Gante como con nadie. Esto no es algo que yo pienso, es algo que ella dijo. Dijo ‘yo quiero blanquear, no quiero esconderme más de la prensa ni disimular. Yo estoy separada y quiero hacer mi vida libre'”, concluyó el conductor.