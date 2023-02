El golpe bajo de Romina que dejó llorando a Julieta en Gran Hermano: "Tu novio te engañó"

Romina Uhrig le rompió el corazón a Julieta Poggio con un inesperado comentario sobre su pareja, Lucca Bardelli.

Romina Uhrig le hizo un duro comentario a Julieta Poggio en Gran Hermano 2022 (Telefe) en relación a su novio, Lucca Bardelli, y los rumores de que le habría sido infiel.

Las dos "hermanitas" estaban conversando en la cocina junto con Camila Lattanzio y su hermana Florencia, haciendo chistes sobre la forma en que levantaban mancuernas a la hora de hacer ejercicio. Romina hizo un gesto exagerado, como si estuviese levantando algo muy pesado, y le quiso hacer una broma a su amiga, pero la joven no se lo tomó de la mejor manera.

"Mirá, Juli. Cuando te enterás que tu novio te engañando", lanzó la exdiputada, mientras hacía como que levantaba una mancuerna muy pesada. Poggio se quedó completamente seria y, con un tono triste en su voz, le dijo: "No me digas eso". Inmediatamente, se generó un silencio en la cocina y miles de usuarios de las redes sociales apuntaron contra Uhrig.

"De verdad que nunca le diría eso a una amiga ni en chiste, y menos estando allí. Qué horror", señaló una usuaria. "Al final Tomás Holder tenía razón de que era una mala leche", observó otra persona, en referencia a los dichos del ex "hermanito" sobre Romina. "¿Cómo vas a joder con eso, siendo que ella está re insegura dentro de la casa hace 4 meses sin saber nada de él? Dios, la empatía a marzo, esa mina se volvió loca", agregó alguien más.

Resulta que, días atrás, una persona le había gritado a Julieta desde el exterior de la casa: "Julieta, Lucca te cagó. ¡Julieta cornuda!". Aquella misma noche, la bailarina se fue a dormir muy angustiada e incluso tuvo insomnio durante varias horas. " Así fue la noche de Julieta, después de que le hayan gritado desde afuera que es una cornuda. 3 AM y no podía dormir", compartió un usuario, junto con el clip del momento.

¿El novio de Julieta Poggio le fue infiel?: los explosivos chats que se filtraron

La influencer Rocío Garella aseguró que Lucca Bardelli, el novio de Julieta, le envió mensajes picantes y compartió capturas de pantalla con las pruebas. En aquella conversación, se puede ver cómo el joven le insiste para verse, a pesar de que Rocío le dejaba en claro que no quería formar parte de ese engaño.

"Bebé, me volvés loco", le puso Lucca en uno de los mensajes. La joven no dudó en escracharlo y escribió: "Este es un chamuyero, después sube que 'la ama' para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH que la engaña. Soy fan de Juli, me parece buena chica. No sabe la porquería que tiene de novio, ojalá se entere que la engaña así le da bola a Marcos". Bardelli no respondió a estas acusaciones, lo cual levantó aún más sospechas entre los seguidores de Julieta.