Julieta Poggio recibió la noticia más triste en Gran Hermano: "¡Cornuda!"

Julieta Poggio escuchó un grito del exterior de la casa de Gran Hermano y entró en crisis.

Julieta Poggio vivió un duro momento en Gran Hermano (Telefe): una persona le gritó desde el exterior que su novio, Lucca Bardelli, la engañó con otra persona. Inmediatamente, la bailarina se quebró y sus compañeros corrieron a consolarla.

Julieta parecería sospechar desde hace varios meses que algo en su relación no anda del todo bien. En varios momentos, se mostró muy dubitativa sobre qué tan fiel le se estará siendo su novio afuera de la casa. En este contexto, una persona le gritó unas palabras que la derrumbaron por completo: "Julieta, Lucca te cagó. ¡Julieta cornuda!".

Apenas escuchó el grito, Julieta entendió: "Julieta, te apoyamos". Sin embargo, su hermana Camila Camarda, quien estaba a su lado, entendió perfectamente lo que gritó la chica del exterior e hico un gesto de "cuernitos" con su mano. Pluto TV cortó la transmisión inmediatamente y, más tarde, enfocaron a Julieta siendo consolada por sus compañeros.

Cabe destacar que días atrás, Lucca había sido acusado por Rocío Gallera de haber engañado a Julieta. Según la influencer, el joven le escribió por Instagram rogándole para verla e incluso mostró los explosivos mensajes que le habría enviado. "Este es un chamuyero, después sube que 'la ama' para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH que la engaña", apuntó la mediática.

Acto seguido, mostró en pantalla los mensajes que Lucca le mandó. "Bebé, me volvés loco", se puede leer en la conversación. "Creo que ya fui clara con vos", le responde la influencer. "Decime cuando vuelvas a Luján y te busco, quiero que hablemos", le pide el novio de Poggio, a lo que Rocío le pide que pare.

"Vos tenés novia, encima es una diosa. Ya lo hablamos, respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclarás qué vas a hacer. Cero códigos vos, no podés ser así", le contesta la joven, pero Lucca le vuelve a insistir. El novio de Julieta todavía no aclaró si estos chats son reales, pero hizo una publicación en sus historias de Instagram con un romántico mensaje para la bailarina: “Todo está más que bien, mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te extraño a más no poder”.

Los memes en las redes sociales por el grito que recibió Julieta Poggio en Gran Hermano

Julieta Poggio reveló cómo fue su primer beso con su novio: "Fue horrible"

Recientemente, Julieta Poggio le contó a su compañera Camila Lattanzio cómo fue el inicio de su romance con su novio Lucca. Su relato no solo dejó sin palabras a Camila, sino también a miles de televidentes, quienes manifestaron su repudio hacia el joven. "Me lo chapé y no me acordaba. O sea, al otro día que pasó todo, mis amigas me dijeron 'sí, cuando te lo comiste a Lucca Bardelli... y yo dije '¿qué?'. Yo estaba re en pedo", comenzó Poggio.

En este sentido, la bailarina dio a entender que Lucca se aprovechó de su estado de ebriedad. "Yo ni me acuerdo de cómo fue ese chape, seguro chapé para el culo... y yo dije 'no, este pibe es un pelotudo de mierda'. Fue horrible. Horrible nuestro primer beso, pero eso yo no lo cuento", concluyó Julieta. Miles de usuarios de las redes apuntaron contra el joven por haber besado a la "hermanita" sin su consentimiento.