Una cucaracha se metió en la almohada de Julieta en Gran Hermano: el escalofriante video

Julieta Poggio fue atacada por una cucaracha cuando estaba a punto de irse a dormir: el video que aterrorizó a los televidentes.

Julieta Poggio protagonizó un escalofriante momento en Gran Hermano 2022 (Telefe) mientras estaba durmiendo: una cucaracha se subió a su cabeza y luego se quedó apoyada en su almohada durante varios minutos.

La bailarina estaba a punto de irse a dormir cuando, de repente, sintió algo extraño en su cama y se sobresaltó. Cuando movió la almohada de lugar, la cámara captó la imagen de la cucaracha, que bajó directamente desde su cabello. Aunque Poggio no lo notó, los televidentes lo advirtieron y el clip se volvió viral en las redes sociales.

La cuenta de Twitter @GH2022_24HORAS difundió el video y escribió: "Una cucaracha en la almohada de Julieta". Miles de usuarios reaccionaron aterrorizados y dejaron comentarios como "Dios mío, ¿cómo nadie se dio cuenta? Yo me puedo llegar a morir" y "no puede ser que no se haya dado cuenta", mientras muchos otros cuestionaron las medidas de higiene que toma la producción de Gran Hermano.

El mal momento de Julieta Poggio en Gran Hermano: escuchó un grito sobre su novio Lucca

Recientemente, Julieta Poggio protagonizó otro desesperante momento luego de que una persona del exterior le gritara que su novio, Lucca Bardelli, le había sido infiel. "Julieta, Lucca te cagó. ¡Julieta cornuda!", vociferaron desde el otro lado de la propiedad. Poggio no llegó a entender esas palabras y, en su lugar, escuchó la frase: "Julieta, te apoyamos". Sin embargo, su hermana Camila, quien estaba a su lado, escuchó e hizo un gesto de "cuernitos" con su mano.

Rápidamente, Pluto TV cortó la transmisión y minutos después enfocaron a la actriz en las habitaciones, siendo consolada por sus compañeros. Antes de irse a dormir, la joven se quedó pensativa en su cama y se largó a llorar. Miles de usuarios de las redes apuntaron contra Lucca, quien recientemente había sido acusado de infidelidad por unos supuestos chats con una influencer.

¿Lucca Bardelli engañó a Julieta Poggio?: los chats que lo incriminan

Rocío Galera, una influencer con más de 90 mil seguidores en Instagram, desató una fuerte polémica al filtrar sus supuestos chats con Lucca Bardelli. En aquella conversación, se puede leer cómo el novio de Julieta le dice a la modelo "bebé, me volvés loco" y le insiste para verse. "Creo que ya fui clara con vos. Vos tenés novia, encima es una diosa, Juli. Ya lo hablamos, respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer", le remarca la joven.

"Este es un chamuyero. Después sube que la ama para colgarse de su fama y desde que Ju entró a GH la engaña. Soy fan de Juli, me parece buena chica, no sabe la porquería que tiene de novio, ojalá se entere que la engaña así le da bola a Marcos", agregó Rocío, junto con la captura de pantalla de aquella conversación. Lucca no dijo nada al respecto y, más tarde, publicó unas palabras para Julieta en sus redes: "Todo está más que bien, mi amorcito. Nuestro reencuentro va a ser en privado y el más lindo del mundo. Te amo a más no poder".