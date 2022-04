El furioso descargo de Mica Viciconte tras la polémica: "Les encanta hablar de mí"

Mica Viciconte hizo un furioso descargo en sus redes sociales y apuntó contra quienes la critican: qué pasó.

Mica Viciconte se ganó un enorme reconocimiento desde que saltó a la fama en el programa Combate. Hoy en día, gracias a su participación en MasterChef Celebrity y a la enorme influencia que tiene en las redes sociales, tiene la posibilidad de vivir de canjes con distintas marcas en Instagram, lo cual suele traerle varias críticas. Harta de esta situación, publicó un furioso descargo en Twitter.

Al igual que todos los famosos e influencers, Viciconte publicita algunas marcas en su Instagram a cambio de dinero o productos gratis. Esta vez, le hizo publicidad a una marca de cochecitos y cuando los internautas investigaron la empresa, notaron que se trataba de un carrito para bebés internacional de 300 mil pesos y se burlaron por el insólito precio.

“Para algunas personas que les encanta hablar de mí reiteradas veces, ¡les informo a todos que gracias a Dios trabajo con mis redes y me va muy bien! Hay marcas muy pequeñitas que si puedo ayudar y darles una mano bienvenido sea. Mis redes son para trabajar”, publicó la pareja de Fabián Cubero en uno de sus tweets.

“Entiendo que no tengas la capacidad de averiguar cómo corresponde y de inventar tantas pelotudeces como lo de cocina y todo lo de mi persona. Pero con el tiempo a cada uno lo ponen en su lugar. Mi vida hoy pasa por otro lado feliz del momento que estoy viviendo”, cerró Mica, que está cada vez más cerca de dar a luz a su primer hijo con Cubero.

El cruce entre Mica Viciconte y Flor de la V por sus dichos sobre la maternidad

Todo comenzó cuando Viciconte dio algunas declaraciones sobre la maternidad. En todas ellas, una en particular desató una fuerte polémica: “No descarto congelar óvulos porque tengo amigas que están llegando a los cuarenta y se ve que a las mujeres les agarra medio una depresión de ‘No tuve una pareja estable’, entonces me parece que es una tranquilidad para todas las mujeres”.

Flor de la V hizo alusión a estos dichos de Mica, a los que consideró sumamente estigmatizantes, ya que no todas las mujeres desean convertirse en mamás. “Dice que las mujeres llegan a las cuarenta y se desesperan porque no están casadas y no son madres. ¡Atrasa un millón de años! Marcela Tinayre lo tuvo a los cincuenta y dos como si nada. Me parece que la verdad tiene como un discurso prejuicioso, muy prejuicioso”, sentenció la conductora.