El ex Cuestión de Peso que no consigue trabajo ni obra social: "Me siguen discriminando"

Pablo Bragale, exparticipante de Cuestión de Peso, reveló detalles sobre su duro presente personal. Si bien consiguió bajar 140 kilos y recuperar su calidad de vida, todavía no está todo resuelto: necesita realizarse una cirugía muy costosa y la obra social se la rechaza. Además, sigue sufriendo discriminación laboral y no consigue trabajo desde hace años.

Las vidas de los exconcursantes de Cuestión de Peso no mejoran de la noche a la mañana. Todos tienen un largo camino que recorrer, no solo en relación a su salud sino en el enorme desafío de volver a encontrar un espacio dentro del sistema. En el caso de Pablo, necesita hacerse una cirugía muy importante y no cuenta con los medios económicos para hacerlo.

La cirugía que necesita Pablo es para reconstruirse las piernas debido a la brusca pérdida de peso que atravesó. "Yo bajé 140 kilos y eso marca que es mucho el colgajo. Aparte, yo tenía lipoma en el muslo izquierdo muy grande. Es un tema de calidad de vida, esto no se considera estético, es masivo el colgajo", explicó en diálogo con Mitre Live.

Actualmente, Pablo está estudiando el Profesorado de Historia pero no consigue trabajo, por lo que vive con el dinero justo de la pensión de sus padres fallecidos. Lógicamente, no les suficiente y necesita un empleo. "Eso me permite pagar el alquiler, tratamiento y con lo poco que queda vivir. Pero quiero trabajar, no quiero quedarme en mi casa. Quiero y necesito trabajar", remarcó.

En este sentido, Pablo señaló que aunque hoy en día le de el cuerpo para trabajar, a diferencia de años anteriores, la discriminación sigue. "Hubo años que estuve prácticamente muerto antes de Cuestión de peso, eso no era vivir y me movía, tenía changas, fui administrativo hasta que el cuerpo no me dio más. El cuerpo hoy me da, pero hice el esfuerzo y me siguen discriminando", agregó.

Es por esto que es tan importante que se realice esta operación. "El tema de mi trabajo va más allá de la pandemia y por las políticas empresariales de tratar de tomar a la persona perfecta que no te va a traer problemas de salud. Eso es lo que me pasa a mí. Me toman la entrevista y me dejan afuera por la enfermedad crónica que tengo", cerró.

La historia personal de Pablo Bragale en Cuestión de Peso

Cuando Bragale entró a Cuestión de Peso en el año 2017 pesaba 217 kilos y su vida estaba en juego. Gracias a su disciplina y a la contención que recibió, se fue del programa pesando 165 y al día de hoy pesa 90. Sin embargo, los problemas que se le presentan hoy son igual de complejos. "Ahora estoy bien de peso, pero necesito una mejor calidad de vida", enfatizó.

Antes de presentarse al programa, Pablo había hecho un tratamiento en la clínica del doctor Alberto Cormillot y había logrado resultados favorables, aunque no había conseguido constancia. Cuestión de Peso fue un antes y un después para Pablo. "Sabía que me servía y el programa era la única forma de poder acceder", explicó durante una entrevista con Teleshow.