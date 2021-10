El enojo de Darío Barassi con la producción de El Trece: "Arruinan todo"

Darío Barassi estalló de furia contra la producción de El Trece. A qué se debe el fastidio del reconocido conductor de "100 argentinos dicen".

Darío Barassi dio que hablar una vez más. Es que el famoso conductor de "100 argentinos dicen" se enojó en plena transmisión y atacó con dureza a la producción de El Trece. En uno de los tramos del programa que se emitió el pasado martes 12 de octubre, se mostró muy impaciente y lanzó un fuerte dardo: "Arruinan todo".

Todo comenzó al momento de que Barassi hizo un anuncio que le generó alegría: "Me encanta que estén prendidos acá a El Trece con "100 argentinos dicen'". Y agregó: "Hoy es el último de las TikTokers. ¡Se van, se van!". Inmediatamente después, la música de la canción de Xuxa "Todo el mundo está feliz" comenzó a sonar en el estudio de TV.

El conductor se decidió a bailar y luego se dirigió a donde estaban los integrantes de la producción. "¡Se van, sí!", manifestó, con emoción. Y en medio de los festejos, Florencia Gattario -más conocida como "La Colo"- se cayó y Barassi frenó la celebración para hacer un furioso descargo: "Todo, todo lo arruinás. ¡Todo lo arruinás!". "Está bien, me asusté", le respondió la mujer de 33 años. El presentador la observó y finalmente le devolvió el comentario con una ironía: "Me súper asusté por cómo estaba tu celu". "¡Malo!".

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen".

Quién es "La Colo", productora de Darío Barassi en "100 argentinos dicen"

Florencia Gattario, más conocida como "La Colo" tiene 33 años y es la productora de "100 argentinos dicen", programa exitoso que Darío Barassi conduce en El Trece. En diversos tramos del programa, el presentador la ha incluido en diversos momentos para hacer humor y "pelear" para entretener al público de la TV.

En tanto, "La Colo" se desempeñó como actriz de Netflix y es fanática de River, club del que es socia desde muy pequeña: "River es eso. Es mi familia, mi viejo, un viaje, es el camino hacia la cancha. Por ahí estoy más colgada con la actualidad del equipo pero del club sé todo. Soy una socia con todas las letras". En diálogo con La Nación, indicó: "Siendo muy chicas empezamos a ir al club y yo al fútbol no le daba mucha bola. Mi mamá recuerda que le dije: 'Me parece que me voy a tener que hacer más de River', para que mi papá me prestara más atención ".

El enojo de Darío Barasssi con un seguidor de Instagram que lo criticó por su cuerpo

A través de Instagram, un seguidor publicó un vergonzoso mensaje contra Darío Barassi: “Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos!”. El conductor de 100 argentinos dicen no pasó por alto el ofensivo comentario y desde sus historias respondió de manera categórica: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”.

Barassi suele referirse a su cuerpo a través del humor, pero siempre desde el respeto y sin agresiones, mucho menos mencionando a su hija o a los hijos de otro, muy distinto a lo que ocurrió en las redes. “El humor es como un aliado en todo sentido, es sanador y facilita todo en la vida y el límite lo pone el otro. Me pasa con los participante en el programa, que si hago algún planteo y no agarran, tengo que tener la cintura suficiente para correrme. El tipo de humor que tengo, que lo hago en casa desde que soy chico y me permito hacer humor es porque son temas que tengo elaboradísimos y en un asado con amigos también los charlo así”, aseguró en una entrevista para Teleshow.